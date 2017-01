Can Total Gabon 2017: Le Cameroun en quart de finale. Au revoir et merci au Gabon

Les Lions Indomptables se sont qualifiés hier pour les quarts de finales de la Can Total Gabon 2017. C’était à l’issue du match qui les opposait aux Panthères du Gabon. Lions et Panthères se sont séparés sur le score de zéro but partout. 237online.com Un résultat permettant à l’équipe du Cameroun de passer au deuxième tour avec 5 points dans le groupe A. Mais surtout, avec une incidence sur le classement des Lions Indomptables, relégués à la 2ème place dans ce groupe malgré l’égalité de points avec les Etalons du Burkina Faso, vainqueurs hier face aux Djurtus de la Guinée Bissau, 2-0 terme de l’autre match qui se jouait simultanément au stade de Franceville. Les Lions terminent à la deuxième position et déménageront pour Franceville où ils devront affronter le premier du groupe B, probablement les Lions de la Teranga, qui totalisent deux victoire en autant de matchs et sont

classés en tête. L’autre conséquence de ce score de parité d’hier est l’élimination du Gabon, pays organisateur, qui termine 3ème du groupe A, avec 3 points. Mais, les Lions Indomptables sont revenus de loin hier, alors que les quatre minutes de temps additionnel s’épuisaient. La frappe de Pierre-Emerick Aubameyang s’écrase sur le montant gauche de Fabrice Ondoa, le gardien de buts des Lions Indomptables, qui s’était détendu. Le ballon repris dans la foulée par Didier Ibrahim Ndong est détourné in-extremis par Fabrice Ondoa, alors que tous les près de 35.000 spectateurs étaient debout. Cette action des Panthères auraient fait des dégâts puisque les données changeraient en cas de défaite des Lions. Il n’en a rien été et le Cameroun est sorti sain et sauf de ce match, certes sans avoir marqué, mais en ayant bien défendu des buts.Les Panthères du Gabon s’en voudront à eux-mêmes pour n’avoir pas su profiter d’un début de match poussif des Lions Indomptables, qui ont affiché une fébrilité défensive dans les 10 premières minutes de jeu. Ils ont affiché une certaine fébrilité, offrant deux occasions de buts aux Gabonais, mal exploitées. Ils ont su donner la réplique pour rentrer progressivement dans la partie, avec deux frappes bien cadrées de Robert Ndip Tambe, mais de trop loin pour inquiéter Didier Ovono Ebang, le gardien de buts des Panthères du Gabon. Les Lions auront fait preuve de grandeur psychologique, dans une atmosphère d’hostilité où ils ont été hués et sifflés à leur entrée sur la pelouse pour l’échauffement. Le ticket des quart de finales en main, il reste l’équation de Franceville de samedi prochain contre les Lions de la Teranga, très probablement.