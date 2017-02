Cameroun: Le salon Promote 2017 s'ouvre demain

C’est demain que s’ouvre Promote 2017. Le palais des congrès de Yaoundé, comme à l’accoutumée, va se transformer en un grand espace où se côtoient des entreprises et organisations de divers secteurs d’activités. Promote est en effet considéré comme le plus grand rassemblement économique en Afrique centrale, en raison de la quantité et de la qualité du public qu’il draine. 18 thématiques vont structurer le site, entre autres l’industrie et les mines, les banques, finances et assurances, les commerces, services après ventes, l’éducation et les formations, les TIC et télécommunications, le tourisme et les loisirs. Les participants se recrutent parmi les entreprises et institutions qui proviennent des pays de la sous-région tels que la RCA et le Tchad, tout comme celles issues d’autres pays africains comme l’Algérie et la Tunisie. Certains pays occidentaux tels que la France, l’Italie et les Etats-Unis choisissent de se faire représenter par des pavillons

entiers. Contrairement à la dernière édition qui a accueilli 1250 exposants, 1300 exposants issus de tous les secteurs d’activités sont attendus pour cette sixième édition. C’est le maximum qu’il faut pour ce site pour accueillir les exposants dans de très bonnes conditions, selon les organisateurs de l’événement. Ces derniers définissent Promote comme un salon à mi-chemin entre les salons professionnels et les salons grand public. Les salons professionnels sont des rendez-vous réservés exclusivement aux professionnels d’un secteur d’activités, alors que les salons grand public sont ouverts à tout type de public. Mais Promote se veut un concentré des deux concepts. Autant les acteurs issus des mêmes secteurs se retrouvent dans des activités telles que les forums, les rendez-vous d’affaires et les rencontres B to B, le grand public peut également profiter des activités comme les missions économiques organisées par les représentations diplomatiques et les animations artistiques et expositions diverses sur le village du salon. L’événement qui se tient du 11 au 19 février 2017 a l’onction des hautes autorités de l’Etat. Promote est en effet placé sous le haut patronage du président de la République. Ce sont elles qui ont donné mandat à la Fondation interprogress d’organiser Promote. L’Etat contribue à hauteur de 15% au budget de l’organisation de l’événement. L’appui des autorités se manifeste également de manière institutionnelle à travers différents maillons. Le Minepat notamment soutient la participation de 50 PME. Le Mincommerce, mandant officiel de Promote, organise la soirée récréative. Il faut rentrer dans l’historique de Promote pour comprendre cet intérêt des autorités à l’événement. Au départ, les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) s’étaient retrouvés au palais des congrès de Yaoundé en 2000 autour des Journées Cemac. Mais ces derniers n’ont pu s’entendre sur les modalités et le lieu devant abriter l’édition qui devait suivre. C’est ainsi que les autorités camerounaises ont demandé à la Fondation Interprogress de rééditer l’exploit sous un autre label. C’est ainsi que nait Promote dont la première édition s’est tenue en 2002. Au fil des ans, l’événement a subi quelques ajustements pour s’adapter au contexte local et à la demande de son public. Les cinq premières éditions se sont tenues au mois de décembre, sur un espacement de trois ans entre chacune des éditions. Avec cette édition qui s’ouvre demain, Promote va se tenir désormais au mois de février tous les deux ans. La décision a été prise à la suite d’un sondage d’opinion réalisé par le comité d’organisation auprès des participants. Ces derniers ont proposé que l’événement soit ramené au mois de février, certainement à cause des contraintes liées aux fins d’années marquées généralement par de multiples activités.