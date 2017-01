Cameroun - Conseil de Cabinet: Garantir une retraite honorable aux artistes

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang a présidé le jeudi 29 décembre 2016 dans le bâtiment principal abritant ses Services, le dernier conseil de Cabinet de l’année. Au cours de ce conclave qu’assistaient les ministres d’Etat, les ministres, les ministres délégués ainsi que les secrétaires d’Etat, deux exposés au menu. 237online.com D’après le communiqué final signé par Séraphin Magloire Fouda, le secrétaire général des Services du Premier ministre, deux points étaient inscrits à l’ordre du jour. D’abord, l’exposé de Pauline Irène Nguéné, le ministre des Affaires sociales sur « la stratégie de développement de l'entrepreneuriat social à partir des vulnérabilités». Ensuite, celui de Narcisse Mouelle Kombi qui a mis l’accent sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins et dévoiler aux membres du gouvernement, la préparation d’un répertoire national provisoire des titulaires de droits d'auteur et de droits connexes. Sur « la réforme de la

gestion du droit d'auteur et des droits voisins de l'art musical », le Minac a présenté la réforme de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins de l’art musical. Après un bref rappel historique de la gestion du droit d’auteur au Cameroun, il a fait savoir que les travaux conduits par le Comité ad hoc mis en place par le chef du gouvernement pour traiter de cette question ont mis en évidence les principales difficultés auxquelles sont confrontés les organismes de gestion collective des droits d’auteur en général, et de l’art musical en particulier. Ce sont entre autres, celles liées (i) la légalité et la légitimité des organismes de gestion collective des droits d’auteurs ; (ii) conflits de compétence récurrents entre le ministère de tutelle et ces organismes; (iii) insuffisances organisationnelles et managériales des dirigeants des sociétés de gestion des droits d’auteurs et (iv) faible rendement de la redevance due au titre du droit d’auteur et des droits voisins. Pour lui, les axes de la réforme de l’art musical concernent aspects juridiques et institutionnels. Au plan institutionnel, de nouveaux organes ont été créés, à l’instar de la Commission de Contrôle des organismes de gestion collective des droits d’auteurs, désormais dotée d’un secrétaire permanent, et de la Commission d’arbitrage. En outre, un Fichier national des titulaires de droits est en cours de constitution. Le ministre des Affaires sociales a pour sa part indiqué que l’entrepreneuriat social s’exerce à travers les œuvres sociales privées, d’une part, et la solidarité nationale, d’autre part. Un accent a été également mis sur la réhabilitation et la modernisation des institutions publiques d’encadrement des personnes socialement vulnérables. Au terme des débats, le Premier ministre a instruit le ministre des Affaires sociales d’intensifier la coopération en vue de diversifier les partenariats techniques et financiers, dans le cadre de l’entrepreneuriat social et la promotion des œuvres sociales privées. Il a demandé au ministre des Arts et de la Culture, de procéder à une large diffusion du fichier national provisoire des auteurs et titulaires des droits voisins, et de conduire à terme le processus d’affiliation des artistes à la Caisse nationale de prévoyance sociale, à l’effet de garantir une retraite honorable aux artistes.