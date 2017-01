Cameroun - Nécrologie: Le maire de Yaoundé 6ème est mort

Le maire, Paul Martin Lolo, est décédé dans la nuit de lundi à mardi en France. Cet informaticien de 65 ans avait été élu lors du double scrutin du 30 septembre 2013. Il avait succédé au regretté maire Andjesa Melingui, décédé en 2013, quelques mois avant les élections municipales et législatives. Depuis l’annonce du décès de Paul Martin Lolo, son domicile, situé au carrefour Etoug-Ebe à Yaoundé, est devenu un lieu de recueillement pour ses nombreux amis, frères, sœurs, camarades du Rdpc, collègues maires et de nombreux agents de la commune de Yaoundé 6ème. Sur le lieu du deuil, de nombreuses chaises ont été installées dans la cour principale pour accueillir des visiteurs. Au milieu de ces nombreux visiteurs, se trouve un portait géant du disparu. Personne ne semble être gêné par le chaud soleil de ce 10 janvier 2017. 237online.com Parmi les personnes qui se sont précipitées de

venir réconforter la famille du disparu, il y a Jean Claude Tsila, le préfet du Mfoundi, et Damase Apollinaire Mvondo, le sous-préfet de Yaoundé 6ème. Colette Lolo, l’épouse du disparu, est visiblement abattue. Après avoir échangé avec les autorités administratives sur les circonstances du décès de son époux, la veuve a regagné son lit pour se reposer. Les frères et les neveux du disparu se disent très affectés depuis l’annonce de la triste nouvelle. « Cela fait deux mois que le maire a quitté le Cameroun pour aller suivre les soins en France. Les différents diagnostics faits par les spécialistes n’ont pas révélé une maladie spécifique », explique Benjamin Zanga, frère aîné du défunt. Pourtant, ajoute-t-il, le défunt se plaignait des douleurs au niveau du cœur. « Il a essayé de se faire soigner ici à Yaoundé mais ça n’allait toujours pas », poursuit Benjamin Zanga. Paul Martin Lolo est alors présenté comme « un guide » de la famille, « un grand pédagogue et un bon conseiller ». Le défunt était titulaire d’un doctorat en science informatique. Paul Martin Lolo a occupé pendant plusieurs années les fonctions d’inspecteur général de pédagogie chargé de l’informatique au ministère des Enseignements secondaires, avant son départ à la retraite. Hortense Mambingo, secrétaire général de la commune de Yaoundé 6ème, regrette que le maire s’en va sans achever la dernière phase des travaux de construction de l’hôtel de ville. La Sg explique que d’autres chantiers du maire s’articulaient autour de la construction d’un marché à Etoug-Ebe et d’un stade annexe. Parmi les dossiers brûlant ayant secoué Martin Paul Lolo à la mairie de Yaoundé 6ème il y a cet incendie de 2015 qui avait consumé plus 75% du bâtiment abritant les services de la mairie. Par ailleurs, le défunt maire et certains de ses conseillers municipaux ne s’entendaient pas sur la gestion de la mairie et la vie de leur parti, le Rdpc.