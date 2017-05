Cameroun - PHOTOGAME: Remise des lots aux gagnants du mois d'avril

La remise des lots aux gagnants du mois d’avril s’est déroulée vendredi le 12 mai dans les locaux de Prosygma. Les gagnants ont reçu pour M. Dan A MBASSA 50 000frs CFA, M. Salomon NDANGA 30 000 Frs CFA et M. Brice KIEYOU 20 000frs CFA comme vous pouvez le voir sur les photos. Encore BRAVO à vous !

La liste des prochains gagnants se préparent déjà avec l’ouverture des votes lundi 15 mai.



Passons au vote des plus belles photos !

Les participations commencées depuis le 15 avril, comptant pour le mois de mai placé sous le thème du « Travail » se sont achevées le 14 mai. De nombreuses photos ont déjà été enregistrées, les unes plus belles que les autres. Depuis le 15 mai les votes sont ouvertes, nous vous invitons donc à venir massivement apporter votre vote à la /les photos qui retiennent votre attention,

afin d’élire la meilleure.Les résultats seront connus dès le 31 mai. Pour voter, aller à http://photogame.prosygma-cm.com et cliquez sur « voter ».