Cameroun: Croissance de 10% de la vente des vehicules neufs en 2016

Ceci s’explique par le sous-développement chronique du parc automobile national qui ne reflète pas la force et le niveau de l’économie. La crise économique qui secoue les pays de la CEMAC dont le Cameroun, a largement freiné la vente des voitures neuves au Cameroun l’année dernière. A la cause de la baisse du train de vie de l’État de l’ordre de 8,27% en 2016, de la chute des cours du baril du pétrole et des minerais sur le marché mondial, le marché de la vente des véhicules neufs n’a enregistré qu’une croissance de près de 10% chez les concessionnaires, en 2016. Une situation qui s’explique, apprend-on , par le sous-développement chronique du parc automobile qui ne reflète pas la force et le niveau de notre économie. « Je n’ai pas les statistiques exactes de tout le marché car, comme vous le savez, personne ne prend en compte les véhicules

neufs qui viennent du Bénin en passant par le Nigeria », affirme le Pr. Christian Patrick Kouam Dzukou, directeur général d’Autohaus S.A., concessionnaire de la marque automobile allemande Volkswagen au Cameroun. Si la vente des véhicules neufs fait marche-arrière, c’est à cause des problèmes d’ordre structurel. Il y a des leviers à bouger pour que le marché camerounais de l’automobile atteigne sa taille normale estimée à 7500 véhicules neufs par an ; au lieu de 2500 actuellement. Le mauvais climat des caffaires est également l’autre frein qui empêche les distributeurs de commercialiser plus de voitures. Il se traduit par le manque de confiance et le non-paiement des factures. « C’est l’une des raisons qui bloquent les investisseurs allemands à investir chez nous », lâche cet opérateur économique camerounais. Au pays, les immatriculations de voitures neuves ne décollent pas également à cause du taux de droits de douanes entre véhicules neufs et ceux d’occasion. Il n’est pas assez « dissuasif » pour les véhicules du segment 3 (plus de 7 ans) estiment les analystes, ajoutant qu’en plus de ne plus respecter les normes de sécurité, les véhicules d’occasion sont de grands dangers pour la santé publique avec des émissions massive d’oxyde d’azote, cancérogène. Que faire donc ? Le gouvernement, pour éviter carrément une sortie de route, devrait réduire le taux de douane et de TVA pour les voitures de petites cylindrées moins 1500 cm3-, conseille le Pr.Christian Patrick Kouam. « Ce qui permettrait de vendre des véhicules à moins de 10 millions et de rajeunir considérablement notre parc automobile. Et pour compenser cette perte de recettes publiques, on pourrait augmenter les taxes sur les véhicules de luxe -plus de 3000 cm3- qui polluent plus et nuisent plus à la santé », conclut l’expert. Contrairement du Cameroun, les pays du même niveau comparable des autres régions d’Afrique sont en pleine croissance, apprend-on. Les gens achètent plus de véhicules neufs dans les pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire et même le Gabon. Autre illustration, l’implantation massive d’usines automobiles, d’abord dans le Maghreb et maintenant en Afrique orientale (Kenya) et australe. « Chez nous, ce n’est pas encore le cas et on doit y arriver. Le phénomène des vieux taxis est mauvais pour l’image que notre pays donne à ses nombreux visiteurs et pour la santé et la sécurité des populations », commente un acteur du secteur. Le nombre de voitures neuves vendues au niveau mondial, sans les camions et autres poids lourds, atteint 80 millions d’unités. Soit une progression de 2,5% par rapport à 2015. Cette croissance est portée par la Chine qui à elle seule absorbe près de 20 millions de véhicules.