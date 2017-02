Can 2017: Les Lions Indomptables du Cameroun Champions d'Afrique pour la 5ème fois de leur histoire !

Vincent Aboubakar a libéré les Lions indomptables, qui attendaient ça depuis quinze ans.

Les sept "cadres", restés en Europe pour privilégier leur carrière en club et tant décriés par les anciennes gloires du football camerounais qui ont fait de leur sélection l'une des places fortes du continent, risquent de regretter éternellement leur choix.

Car comme l'a souligné le capitaine Benjamin Moukandjo, la veille lors de la conférence de presse d'avant-match, très peu de personnes auraient parié sur sa formation. Surtout quand la Côte d'Ivoire, tenante du titre, l'Algérie et son Ballon d'Or africain Riyad Mahrez, ou encore le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, pays-hôte, se présentaient sur la ligne de départ.



Le match : 2-1

Battu en 1984 et en 2008 par l'Egypte en finale de la Coupe d'Afrique des nations, le Cameroun tient sa revanche. Les Lions indomptables ont renversé les Pharaons, ce dimanche, au Stade de l'Amitié

de Libreville. Passés à côté de leur première période, avec un but d'Elneny encaissé à la 22e, ils ont marqué deux fois par Nkoulou (59e) et Aboubakar (88e) pour soulever le trophée. Milla et Eto'o, en transe dans les tribunes, pouvaient exulter, pour ce premier sacre depuis 2002. Les Lions indomptables défendront leur titre en 2019 à domicile.Dans un stade assez enjoué, tranchant avec la faible ambiance qui a entouré la compétition, l'Egypte a rapidement fait passer un frisson, sur une frappe de Said, sauvée par l'excellent Ondoa (2e). Les hommes de Cuper ont su concrétiser leur temps fort. Sur une superbe passe de Mohamed Salah, grand homme du tournoi, Elneny battu le gardien camerounais avec sang-froid (22e). Le Cameroun d'Hugo Broos a subi un autre coup dur dans la foulée, quand Teikeu a quitté ses partenaires sur blessure (31e). L'Egypte, pas flamboyante mais efficace, organisée méticuleusement par Cuper, a su contrôler jusqu'à la pause, face à des Camerounais trop timides.Mais le Cameroun a changé de visage après la pause. Remontés, les partenaires d'Aboubakar, entré dès la reprise, ont imprimé un important pressing dans le camp égyptien. Benjamin Moukandjo et Christian Bassogog sur les côtés ont commencé à faire mal. Nkoulou, entré à la place de Teikeu en première période, a remis les Camerounais dans le match. Sur un centre léché de Moukandjo depuis le côté gauche, la tête puissante du Lyonnais n'a laissé aucune chance au vétéran El-Hadary (59e). Les Lions indomptables ont continué de pousser, avec un Moukandjo incroyable d'activité, mais trop imprécis (78e). La délivrance camerounaise est finalement venue d'Aboubakar (88e), d'un excellent enchaînement.Entré à la pause, Vincent Aboubakar a offert la CAN au Cameroun, 15 ans après son dernier sacre. Si l'homme du match a sans doute été Benjamin Moukandjo, Aboubakar mérite le titre de dynamiteur. Son apparition sur la pelouse, à la place de També, a symbolisé le réveil des Lions indomptables. L'attaquant de 25 ans a apporté de la puissance en attaque, pilonnant la défense égyptienne au bord de la rupture au fil des minutes, à l'image de ses passements de jambes (70e). L'attaquant du Besiktas, passé par Valenciennes et Lorient, a fait exploser de joie le peuple camerounais à quelques minutes du terme. Lancé en profondeur, il a contrôlé de la poitrine à l'entrée de la surface, éliminé Gabr, avant de déclencher une demi-volée gagnante. Remplaçant cinq fois lors des six matches du Cameroun durant cette CAN, Aboubakar, déjà passeur décisif en demi-finales, a su briller au bon moment.Pour l'Egypte à l'inverse, cette finale laissera un goût amer, celui d'être passé à côté d'un incroyable retour gagnant sur la scène continentale, après une traversée du désert de sept ans.Essam El-Hadary, son portier légendaire de 44 ans, joueur le plus âgé de l'histoire de l'épreuve, ne réussira pas à décrocher sa 5e couronne ni à remporter une 4e finale disputée, comme son ancien coéquiper Ahmed Hassan.Son jeune second Mohamed Salah, qui avait pourtant tout fait pour offrir le trophée à son pays en signant 2 buts et 2 passes décisives sur les cinq buts inscrits par l'Egypte durant la compétition, devra attendre encore pour connaître les joies de son aîné.Mais le plus malheureux est sans aucun doute Hector Cuper, définitivement maudit quand il s'agit de jouer une finale, et toujours en quête d'un trophée majeur à 61 ans.