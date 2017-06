Cameroun : Didier VANDEBON et des responsables de CAMRAIL interdits de sortie

L’information est révélée ce 10 juin 2017 par le lanceur d'alerte camerounais Boris Bertolt. A lui en croire « Le passeport de l'ancien directeur général de la CAMRAIL, Didier VANDEBON, ainsi que celui de plusieurs de ses anciens collaborateurs ont été retiré. L'ancien DG de CAMRAIL est aujourd'hui interdit de sortie du territoire national. » Ces responsables développe-il, « sont sous surveillance depuis l'ouverture des enquêtes par la police judiciaire ainsi que le travail de la commission dirigé par le Premier Ministre [Philémon YANG, ndlr] ». L’étau se resserre donc sur ces ex-officiels de CAMRAIL, car loin d’être fortuite ces retraits de passeport vont induire des arrestations sinon des poursuites judiciaires à leur égard ; ce qui ne devrait pas être difficile tant dans un communiqué signé le 24 mai dernier CAMRAIL s’est dit disposée à respecter les prescriptions du chef de l’Etat et surtout de se mettre à

la disposition de la justice relativement à l’accident ferroviaire du 21 octobre 2016 à ESEKA. En clair Le puzzle des responsables de ce drame est graduellement entrain d’être reconstitué, mais des camerounais s’insurgent toujours de ce qu’une de ceux-ci ne soient à ce jour toujours pas inquiétée. Un doigt accusateur est pointé sur l’actuel Ministre des transports Edgard Alain MEBE NGO’O. s’il avait malicieusement jeté le tort à CAMRAIL en déclarant au soir du 21 octobre « Au niveau de CAMRAIL qui est le concessionnaire de l'Etat pour le transport ferroviaire, il a été décidé en interne, je précise, d'augmenter les capacités du train voyageur », c’est également lui qui avait bramé des heures avant (au journal de 13h sur la CRTV) qu’« Au niveau du ministère des Transports, la capacité des places a été significativement renforcée. Le train numéro 152 de 10h 25 en provenance de Yaoundé et à destination de Douala et numéro 153 de 14h 45 en provenance de Douala et à destination de Yaoundé, ont été équipées de huit voitures supplémentaires qui ont offert une capacité additionnelle de 680 places par train. Soit au total 1336 places. J’ai prescrit à la CAMRAIL, compte tenu de la gravité de la situation de mettre en œuvre des mesures spéciales additionnelles pour accroître la capacité de ces trains. » ; Deux déclarations aux antipodes qui confirment clairement, s’il le fallait démontrer, que tout n’a pas émané de CAMRAIL à bien des égards, notamment la surcharge évoquée dans l’éventail des causes de l’accident présenté par la commission d’enquête conduite par le premier Ministre Philémon YANG. Mais à l’analyse de l’évolution de cette situation, il n’y a que la société CAMRAIL qui est dans la tourmente ; le Rapport de la Commission YANG l’avait donné comme principal responsable de l’accident d’ESEKA, certains de ses officiels ont récemment démissionné et seraient d’ores et déjà dépossédés de leurs passeports. Rien de tel pour les autres. Le gouvernement n’a pas un seul instant failli à sa mission, Vraiment trop facile! On en rirait s’il ne s’agissait d’un accident qui a couté la vie à près de 79 personnes (et fait un peu plus de 575 blessés). Loin des messages de condoléances qui continuent de fuser, Il serait judicieux et honnête – ne serait-ce que pour sauver la face ou, de punir proprementde la survenue de ce sinistre.