Cameroun: Grève annoncée des syndicats d'enseignants des médecins

Indignés par leur traitement salarial et leurs conditions de travail, des personnels du corps médicale et enseignant annoncent des séries grèves pour les 27 mars et les 27 avril prochain.

«Nous maintenons notre décision ferme d'entrer en grève illimitée à partir du lundi 27 mars 2017 » les syndicats d'enseignants sont catégoriques, et cette décision figure en noir et blanc dans le rapport finale de leur réunion d’urgence tenue ce samedi 11 mars 2017 à Yaoundé. Ils précisent entre les lignes du même document que « Nous maintenons ce mot d'ordre de grève, car notre cher MINESEC nous a laissés sur notre soif. Nous voulons du concret. Malheureusement ce concret-là, ce n'est pas le MINESEC qui peut nous l'apporter: ce n'est pas le MINESEC qui nous paie, mais plutôt le MINFI et son état-majors de trésor » voilà qui peut expliquer le fait que des correspondances adressées non seulement au ministre des Enseignements secondaires (MINESEC), mais également au Premier Ministre, aux ministres de la Fonction publique et de la Réforme administrative (MINFOPRA), ainsi qu'à celui des Finances (MINFI) aient été

rédigées et sont à leur soumette ce lundi 13 mars 2017. Cette décision des enseignants fait suite à l'annonce faite par Jean Ernest NGALLE BIBEHE MASSENAle 11 mars 2017. Le cadre promettait d’examiner leurs préoccupations ; mais visiblement les enseignants, lassés d'attendre, réclament dans l'immédiat le paiement des salaires, arriérés à l'appui, de tous les 19 000 professeurs, l'automatisation du système d'inclusion des primes dans "ANTILOPE"- Traitement informatique et logistique des personnels de l'Etat-, une garantie pour l’assainissement du fichier solde , entre autres revendications. Ils entendent prendre les mesures nécessaires pour que le plus grand nombre d'enseignants en provenance des autres villes rallient Yaoundé pour un rassemblement massif.Les médecins n'affichent pas moins leur consternation, ils annoncent eux aussi qu'ils vont observer une grève perlée à compter du 27 avril prochain. S'il ont récemment bénéficié de certaines primes à la faveur d'un décret du président de la république, les personnels du corps médical réclament la mise en place dans un délai raisonnable, d’une assurance maladie de base à couverture universelle, pour améliorer l’offre de soins et permettre à tous les camerounais, de toutes les couches sociales d’avoir un accès égal aux soins de santé. Ils militent également pour que leurs rétributions soient revues à la hausse, que l’âge de la retraite passe de 55 à 65 ans; les principes d'affectations et autres figurent dans le large éventail de ces doléances. Des situations qui viennent se greffer à la crise dans les zones anglophones et les autres défis majeurs que le gouvernement camerounais tente délibérément de relever.