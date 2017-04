Statistiques: La drépanocytose fait environ 4000 morts au Cameroun par an

La drépanocytose est une maladie répandue. Elle est particulièrement fréquente dans les populations d'origine Afrique subsaharienne, des Antilles, d'Inde, du Moyen Orient et du bassin méditerranéen, particulièrement en Grèce et en Italie. On estime à 50 millions le nombre de personnes atteintes dans le monde. Selon des statistiques disponibles, cette maladie héréditaire ferait environ 4000 morts chaque année au Cameroun.

Dans certaines parties du continent noir, la drépanocytose touche jusqu’à 2 % des nouveau-nés. La fréquence du trait drépanocytaire, c'est-à-dire le pourcentage de porteurs sains qui n’ont hérité du gène mutant que d’un seul des parents, atteint 10 à 40 % en Afrique équatoriale, 1 à 2 % sur la côte de l’Afrique du Nord et moins de 1 % en Afrique du Sud. Dans les pays d’Afrique de l’Ouest (Ghana et Nigéria), la fréquence du trait drépanocytaire atteint 15 à 30 %. En Ouganda, cette fréquence atteint 45 %

chez les Baambas.L'affection se signale chez le nourrisson, mais n'est d'ordinaire pas manifeste à la naissance parce que les globules rouges du nouveau-né contiennent encore 50-90 % d'hémoglobine fœtale. Les symptômes de cette maladie peuvent apparaître dès l'âge de deux à trois mois, date d'apparition de la chaîne bêta de l'hémoglobine. Les manifestations aiguës habituelles de la drépanocytose sont de trois ordres :Crises vaso-occlusives : les globules rouges en forme de faucille bloquent la circulation au niveau des artères et des vaisseaux ce qui empêche la distribution optimale de l'oxygène dans l'organisme. Ce processus peut se produire dans différentes parties du corps (os, abdomen, rein, cerveau, rétine…). Ces crises peuvent être très douloureuses.Anémie hémolytique : les globules rouges des drépanocytaires sont de forme anormale, ils sont donc éliminés de manière plus précoce par l'organisme au niveau de la rate.Infections : elles sont plus fréquentes chez les drépanocytaires, surtout par des pneumocoques43 ou des méningocoques, liées à la destruction de la rate par infarctus tissulaires répétés ; on parle d'asplénie fonctionnelle. Elles peuvent aussi aggraver l'anémie en cas d'infection par le parvovirus B19.Les crises sont favorisées par le froid ou un temps sec. Il peut exister une énurésie45 probablement favorisée par une hyper filtration glomérulaire. Les manifestations chroniques de la drépanocytose associent un retard de taille et de poids, des carences alimentaires (en folates, car cette vitamine est indispensable à la création des hématies qui sont renouvelées très rapidement lors des crises d'anémie, épuisant ainsi le stock de folates), un retard pubertaire fréquent, des troubles cardio-pulmonaires (augmentation de la taille du cœur, insuffisance respiratoire), une rate augmentée de volume ou atrophiée, des anomalies rétiniennes (hémorragies), des douleurs chroniques parfois secondaires à des lésions (ulcère de jambe, parfois sans lésion visible, de type neuropathique48, etc.).En 1874, un médecin africain formé en Angleterre, J.B. Africanus Horton, décrit une rhumatic fever, équivalent clinique de la drépanocytose, correspondant aujourd'hui à une crise vaso-occlusive osseuse, mais ce travail reste inaperçu.En 1904, James Herrick, médecin à Chicago, fait la première description médicale de la drépanocytose : il examine un étudiant noir âgé de 20 ans, hospitalisé pour toux et fièvre. Le sujet est faible, a des vertiges et souffre de maux de tête. Depuis un an, il ressent des palpitations et un essoufflement comme certains membres de sa famille. L’examen du sang montre que le malade est très anémique, le nombre de ses hématies n’atteignant que la moitié de la valeur normale. L’observation d’un frottis sanguin montre des hématies inhabituelles en forme de faucille (falciformes) ou feuille d'acanthe. Cette observation est publiée en 1910. En 1917, V.E. Emmel reproduit in vitro la falciformation (déformation en faucille) chez des sujets cliniquement sains, il conclut à l'existence de deux formes de la maladie. Par la suite, des études familiales envisagent l'hypothèse d'une transmission héréditaire autosomique récessive avec des formes manifestes et des formes latentes ou silencieuses. Les facteurs de falciformation sont précisés, dont la tension en oxygène, ainsi que la durée de vie plus courte des globules rouges. Il faut attendre 1949 pour que soit clairement formulée, par James Neel, la transmission mendélienne de la maladie et l'existence d'une forme homozygote héritée de parents hétérozygotes.La même année Linus Pauling montre qu'elle est due à une structure anormale de l'hémoglobine, dite hémoglobine S caractérisée par une moindre solubilité, présente seule dans les formes anémiques (sujets homozygotes SS), ou associée à une hémoglobine normale A dans les formes latentes (sujets hétérozygotes AS). C'est ainsi la première fois qu'on découvre l'origine moléculaire d'une maladie génétique. De 1956 à 1959, le Britannique Vernon Ingram montre qu'elle est due à une substitution d'un acide aminé par une autre dans la chaîne bêta de l'hémoglobine anormale8. Cela démontre pour la première fois que les gènes déterminent la nature de chaque acide aminé dans une protéine. En 1978, Tom Maniatis isole le gène de la chaîne bêta de l'hémoglobine sur le chromosome 11. En 1980, Yuet Wai Kan (en) met au point un test génétique prénatal de la drépanocytose. En 2002, la démonstration épidémiologique de la protection de la drépanocytose contre le paludisme à P. falciparum est faite, confirmant ainsi l'hypothèse de Haldane en 1949 qui s'appuyait sur des superpositions de cartes géographiques (fréquence de la drépanocytose et du paludisme). La présence des gènes de la drépanocytose s'explique donc par une pression de sélection induite par le paludisme. C'est un avantage hétérozygote contre le paludisme, mais au risque de maladie sévère dans sa forme homozygote.