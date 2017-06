Cameroun : Les nouveaux dirigeants de Camrail se rendent à Eseka

11 jours après leur nomination, ABBO Aboubakar, Jean Pierre Morel, Gilbert NKANA PONDY et Michel OSSOCK, respectivement Président du Conseil d’Administration, Directeur Général et Directeurs Généraux adjoints de la société Camrail, ont foulé le sol d’Eseka, 9 mois après la survenue du drame ferroviaire qui fit un peu plus de 79 morts et 600 blessés . Par cette descente, le top management de la compagnie de transport ferroviaire a eu en point de mire de rendre hommage aux victimes de l’accident ferroviaire du 21 octobre 2016, mais aussi de remercier populations, autorités traditionnelles, équipes médicales entre autres personnes dont l’apport a été salutaire pour ce qui est de l’évacuation, la prise en charge et l’assistance des affectés du drame. Les dirigeants de Camrail ont-ils également remis dans le courant de cette tournée des équipements supplémentaires (en plus de ceux concédés à la suite de l’accident) pour assurer une meilleure prise

en charge des victimes. En filigrane de cet hommage des officiels de Camrail aux victimes d’Eseka, le Ministre des Arts et de la Culture a lancé le 20 juin un concours pour la conception de la maquette d’une stèle de souvenir aux victimes ; une prescription qui avait été faite le 24 mai dernier par le président de la République, Paul BIYA, entre les lignes du communiqué qui a rendu publics les résultats de la commission d’enquête créée pour élucider le mystère au sujet de cet accident mortel. C’est dire que sou peu, il y aura un repère visible et sempiternel pour rendre hommage aux dizaines de morts enregistrés suite à cette catastrophe épouvantable.