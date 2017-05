Alternance politique: Le quotidien Français Libération canarde Paul Biya

Teodoro Obiang Nguema (Guinée Equatoriale), Jose Eduardo dos Santos et Paul Biya (Cameroun), constituent le top 3 des « présidents inoxydables » dans le monde. Dans une publication du 15 mai dernier, le journal français Libération dressait le top dix des dirigeants au pouvoir battant des records de longévité à leurs postes. Sur les dix leaders présentés par le journal, la majorité est composée par des Africains, soit neuf sur les dix.



L’Afrique centrale et les armes en force

Le trio de tête constitué par les présidents équato-guinéen (37 ans), angolais (37 ans) et camerounais (34 ans) cumule à eux seuls 108 années de présidence ! Un nombre d’années qui se rallonge lorsqu’on y rajoute les 26 années du président tchadien Idriss Deby Itno (8e au classement) à la tête de son pays. Alors que Paul Biya a été le successeur constitutionnel de Ahmadou Ahidjo, démissionnaire en 1982, ces

trois homologues ont accédé chacun à la fonction suprême dans leurs pays à la faveur de manigances militaires.Si on se réfère au classement de Libé, il apparaît que les armes ont porté bien de dirigeants au pouvoir hormis les trois précédemment cités. Ceux-ci constituent moins la moitié dudit classement. Après le trio du podium, on retrouve l’Ougandais Yoweri Museveni, porté au pouvoir par un coup d’Etat en 1986. Idem, pour le président soudanais Omar el-Béchir(7e), qui s’est emparé du pouvoir par les armes en renversant en 1989 le gouvernement élu de Sadeq al-Mahdi, alors premier ministre.La pauvreté, la corruption, la répression, la violation des droits humains et les fraudes lors des scrutins présidentiels sont entre autres les caractéristiques majeures des pays où exercent les « présidents inoxydables ». Au pouvoir depuis près de 30 ans, le doyen des présidents en exercice dans le monde, le Zimbabwéen Robert Mugabe (93 ans et 5e du classement) est régulièrement pointé du doigt par les Ong locales et étrangères par exemple quant aux conditions des homosexuels dans son pays.Isaias Afwerki (9e) est président de l’Erythrée depuis son indépendance en 1993. Il dirige cet Etat de la Corne de l’Afrique d’une main de fer. « En vingt-quatre ans, le président est passé du statut de héros vénéré de la guerre de libération à celui d’impitoyable dictateur brisant toute voix dissidente et ayant isolé son pays des bords de la mer Rouge du reste du monde », rapporte Libération. Quant à Abdelaziz Bouteflika qui ferme le classement, le journal fait savoir « qu’il règne sans partage » sur l’Algérie depuis son arrivée à la présidence en 1999. Si dans un premier temps il a pu obtenir la suppression du nombre de mandats présidentiels, depuis 2016 le Parlement a adopté une révision constitutionnelle prévoyant la limitation de ceux-ci.La longévité au pouvoir n’est pas toutefois l’apanage des présidents africains. Placé sixième par Libération, Noursoultan Nazarbaïev cumule 27 ans à la tête du Kazakhstan. Lors des dernières élections remportées en 2015 avec 97,7% des voix, le président de cette ancienne république soviétique a été désigné par un panel d’Ong comme « le dictateur de l’année ».1- Teodoro Obiang Nguema Mbasogo : 37 ans à la tête de la Guinée-Equatoriale2- José Eduardo dos Santos : 37 ans à la tête de l’Angola3- Paul Biya : 34 ans à la tête du Cameroun4- Yoweri Museveni : 31 ans à la tête de l’Ouganda5- Robert Mugabe : 29 ans à la tête du Zimbabwe6- Noursoultan Nazarbaïev : 27 ans à la tête du Kazakhstan7- Omar el-Béchir : 27 ans à la tête du Soudan8- Idriss Déby Itno : 26 ans à la tête du Tchad9- Isaias Afwerki : 24 ans à la tête de l’Erythrée10- Abdelaziz Bouteflika : 18 ans à la tête de l’AlgérieAmélie James, « Records de longévité au pouvoir : Qui sont ces présidents inoxydables ? », article publié par Libération.fr le 15 mai 2017.