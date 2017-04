La Banque mondiale met 398 milliards au profit du Cameroun en 2017

Le 31 mars 2017, le conseil des administrateurs de la Banque mondiale approuvait un financement d’environ 16,6 milliards de FCFA au profit du Cameroun. Ce montant destiné au financement du projet de renforcement des capacités dans le secteur minier, et qui s’ajoutait à d’autres financements antérieurs, porte ainsi l’enveloppe totale des engagements en cours de la Banque mondiale (BM) à une somme de 398 milliards pour l’année 2017. Selon la Banque mondiale, ces engagement en faveurs du Cameroun intègrent des prêts provenant de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et les financements concessionnels du guichet de l’Association internationale de développement (IDA), dont lui permet de bénéficier le statut de pays à financement mixte acquis en 2014. « Ce statut lui permet d’accéder à des ressources supplémentaires et des services additionnels, comme les produits de couverture, les services-conseils et le rehaussement de crédit, indispensables pour atteindre

les objectifs de développement énoncés dans sa stratégie pour la croissance et l’emploi », explique-t-on à la Banque mondiale. Une partie de ces fonds concerne le projet d’extension et de modernisation du réseau de transport de l’énergie au Cameroun. Ce projet d’un montant total de près de 232 milliards de FCFA bénéficie financements de la BM à hauteur de 200 milliards de FCFA, approuvé par le conseil d’administration de l’institution de Bretton Woods, le 7 décembre 2016. Cet argent mis à la disposition de la Société nationale de transport de l’électricité (Sonatrel), permettra de moderniser le réseau de transport électrique et de mener des réformes dans ce secteur qui n’est pas assez fiable et peine à répondre à la demande. « Les besoins et la demande d’électricité sont très élevés et seuls 74% des Camerounais vivent dans des zones directement connectées au réseau électrique. Les problèmes de fourniture d’énergie et de fiabilité de l’approvisionnement électrique constituent des obstacles majeurs à la croissance économique. De fait, ce projet permettra d’instaurer un environnement plus sûr qui favorisera la croissance et la compétitivité du pays », explique Elisabeth Huybens, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun. Sur un tout autre plan, le Cameroun a bénéficié de deux accords de financement de la BM, le 27 octobre 2016. Le premier, d’un montant avoisinant 119 milliards de FCFA, devra permettre la poursuite du projet de développement du secteur des transports qui est la première opération de la BIRD en faveur du Cameroun depuis 1992, pour un coût total évalué à 127 milliards de FCFA. D’après la BM, ce projet contribuera à renforcer la planification dans le secteur des transports, à améliorer l’efficacité et la sécurité du tronçon Babadjou-Bamenda sur l’axe Yaoundé-Bafoussam-Bamenda, et à accroître la sécurité de plusieurs aéroports internationaux. Le deuxième accord du 27 octobre quant à lui, d’un montant d’environ 62 milliards de FCFA, est destiné au projet de développement de l’élevage, d’un coût total de 83 milliards de FCFA. La réalisation de ce projet qui sera clôturé le 31 janvier 2023 doit concourir au renforcement de la résilience au changement climatique et à l’amélioration de l’état nutritionnel des populations vulnérables, notamment dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord. « Il aidera également les éleveurs à commercialiser leurs produits, tout en apportant un appui immédiat et efficace pour faire face à certains types de crises ou de situations d’urgence », précise la BM.