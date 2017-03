Cameroun: Maitre Alain Monkam, le fils du milliardaire des Hôtels la Falaise défend désormais son géniteur

Ce qui tranche avec les positions qui étaient encore les siennes en 2010 où il menaçait de trainer Monkam Pascal en justice pour abus de bien sociaux.



Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs qui doivent sûrement se demander qui est cet avocat qui s’intéresse tant à l’actualité de la Société des Etablissements Monkam ?

Je suis Alain Monkam, avocat au Barreau de Paris depuis 15 ans et au Barreau de Londres depuis 6 ans. Je suis le 8ème enfant et 3ième fils de Mr Monkam Pascal, fondateur de la Société des Etablissements Monkam



Vous avez ainsi souhaité réagir à la suite de l’article que nous avons commis sur Metae Emile, qui a tenté de se suicider depuis les hauteurs d’un hôtel de votre père à Bafang. Quelle information nouvelle devons connaître de cette affaire ?

Je ne suis pas le Directeur Juridique du Groupe Monkam et encore

moins l'avocat de M. Metae Emile. Je n'ai donc aucune information particulière sur cette affaire. Toutefois, j'avais souhaité réagir dans la mesure où j'ai constaté que l'intervention médiatique de mon père avait été mal comprise par les Camerounais et a occasionné beaucoup d'insultes à son égard sur les forums.Soyons sérieux ! Pourquoi voulez-vous qu'un homme de 87 ans qui a bâti un groupe international d'hôtels, veuille subitement tromper un prestataire de service? M. Pascal Monkam a créé beaucoup d'emplois à Bafang, Douala et Yaoundé et sa probité personnelle ne peut absolument pas être mise en cause. En revanche, Si M. Emile Metae avait un litige commercial avec un commerçant, la réaction appropriée était plutôt de saisir la justice en se faisant assister au besoin par un avocat. En l'état, le geste désespéré de M. Emile Metae le rend passible de plusieurs délits, dont la mise en danger de la vie d'autrui. C'est même M. Pascal Monkam qui serait aujourd'hui fondé à porter plainte.Si cette affaire privée vous intéresse, je veux bien vous donner les dernières informations dont vous n'avez visiblement pas connaissance. Consécutivement à mon désaccord avec mon père en 2010, j'avais présenté mes excuses par écrit en 2014 dans un souci d'apaisement familial. Depuis, j'ai revu mon père à plusieurs reprises, notamment récemment en Afrique du Sud où il avait publiquement indiqué m'accorder son pardon. C'est bien la preuve de la grande mansuétude et probité de cet homme incroyable !En réalité, j'avais renoncé dès le début à déposer cette plainte car si j'ai un père, j'ai aussi une mère qui était très opposée à tout ce déballage public. Vous connaissez le premier commandement de l'Ancien Testament: 'tu honoreras ton père...et ta mère !'Vous savez, ma mère qui est la première épouse de mon père, a élevé la majeure partie des enfants de mon père sans distinguer suivant qu'ils étaient issus ou pas des autres épouses de mon père. De plus, mon grand-père maternel, Jean avait permis de lancer la carrière de mon père au début des années 1960. Mon grand-père Jean, qui était un homme opulent à l'époque, avait renoncé à s'acheter un voiture de luxe et avait préféré faire un important prêt à mon père qui lui avait permis d'acheter son premier hôtel 'Le Coin du Plaisir'. Ensuite, grâce à son génie personnel, mon père a prospéré.Je n'ai aucun doute que si mon grand-père Jean se réveillait aujourd'hui de sa tombe, il serait très heureux des agissements de son beau-fils M. Monkam Pascal à l'égard de sa femme, c'est à dire sa fille (ma mère), et de ses petits-enfants directs dont moi-même.M. Pascal Monkam n'est pas intouchable parce qu'il serait un prétendu soutien du parti au pouvoir. Il est intouchable parce qu'il est intègre ! Encore une fois, chacun est libre de saisir les tribunaux. La justice camerounaise a beaucoup évolué depuis 40 ans et prétendre qu'elle est corrompue est diffamatoire, même s'il peut y a avoir des personnages contestables ici ou là. Mais c'est vrai partout dans toutes les juridictions du monde.Mon père a mis au commande du Groupe certains de ses enfants et même de ses petits-enfants. Il les a formés pendant longtemps. Il leur reviendra d'assurer la continuité du Groupe dans la paix et l'unité quand mon père l'aura décidé. Toutefois, je suis très inquiet quand je constate que mon père de 87 ans doit gérer lui-même des litiges comme celui de M. Metae Emile. On peut se demander si la question de la compétence de certaines collaboratrices de mon père n'est pas posée.Pour l'instant, je suis avocat et rien d'autre. Je m'occupe essentiellement du développement de mon cabinet d'avocats international à Londres et à Paris. Quant à mes relations avec mes 15 autres frères et sœurs (issus de 4 épouses différentes), vous me permettrez de ne pas tout révéler pendant cet interview...(rires)Au delà de mon cabinet, mon objectif a toujours été d'assurer la paix dans la famille Monkam et la pérennité des œuvres de mon père. Je le ferai selon les instructions et les souhaits de mon père !