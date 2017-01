Cameroun - People: RADEGU renoue avec la scène musicale sous un nouveau nom BOURKINA FASO

C'est ce 05 janvier 2017 à 15 h pour être précis que L'artiste BOURKINA FASO né GHODA TEPENGY Kofy a dévoilé au public, son tout nouvel opus baptisé "APPELLE-MOI AFRICAIN aussitôt disponible en écoute et en chargement sur la toile . Un titre qui témoigne aisément de la renaissance dont est sujet l'ex "RADEGOU", puisque même si l'artiste a toujours l'habitude des vers vitriolés et véridiques, ses textes ont désormais une forte coloration Panafricaine. "APPELLE-MOI AFRICAIN" est en claire un cocktail de sonorités qui sont le portrait de la renaissance et de la fierté africaine.

"Je ne suis pas camerounais ni congolais, je suis africain" c'est avec cette phrase que s'ouvre le premier couplet de cette chanson du Rappeur Camerouno-congois qui dure exactement 3min49s, et s'étend sur trois couplets ponctués par un refrain fort évocateur, "APPELLE-MOI AFRICAIN !! Garçon fier d'être noir , qui vit tristesses et joies dans

un pays où popaul est roi". Entre les lignes de la chanson, BOURKINA FASO ex RADEGU appelle ses "compatriotes africains" en Français et en BASSA (l'une des langues nationales du Cameroun ) à être davantage endurants devants les nombreux maux qui minent les pays africains dans l'ensemble. A l'artiste de les rassurer à l'appui de son expérience personnelle au Cameroun que même s'ils ne sont pas des nés dans la pourpres , les ancêtres les accompagnent.Plus besoin donc de chercher longtemps pour comprendre les raisons de ce changement de nom d'artiste. L'appellation "RADEGU" sinon "rat d'égouts", celle du rappeur qui traitait des inégalités sociales, n'est plus tellement opportune devant toute la charge qu'a "BOURKINA FASO", nom que porte un pays de l'Afrique de l'Ouest et qui signifie "Pays des Hommes intègres"; c'est tout à l'honneur de Thomas SANKARA ,le révolutionnaire de 1983 qu'il porte ce nom , c'est davantage un indice irréfutable de sa nouvelle identité musicale et dz son nouvel engagement car au fil de la chanson le Directeur des Programmes de la Radio Cheikh Anta Diop (101.1 FM ,Yaoundé) se décrit comme un combattant pour la cause du continent Africain au même titre que Cheikh ANTA DIOP , Marcus GARVEY, KWAME NKRUMAH, Martin LUTTER KING ,Thomas SANKARA , UM NYOBE , Dualla MANGA BELL, LUMUMBA (....) .Nouvel élan donc pour une carrière qui a débuté en 1996 !!! Les premières productions du désormais BOURKINA FASO sont enregistrées dès l'an 2000 tout d'abord en solo , ensuite avec le collectif "BIYEM SCENE ZOO" mis sur pied par lui avec la collaboration d' O'FENSI(décédé) , d'OLIVERA et THUMEUR ,des amis proches à lui . L'artiste va multiplier les collaborations avec une flopée de musiciens au fur et à mesure. Sa maturité dans l'écriture, sa maîtrise du verbe et surtout son style de rap qui se démarque de ceux fort courus à cette époque lui valent d'être des lauréats de la toute première édition de Nescafé African Revelation (NAR) en 2004. Dans la mosaïque des Titres à succès de BOURKINA FASO sous le nom RADEGU on peut citer "2 armes pour la guerre"(2005) et "BLACK FORCE"(2007).L'arrivée d'"APPELLE- MOI AFRICAIN" dans les bacs prélude la sortie prochaine d'un Maxi single de quatre titres, dans lequel on retrouvera un featuring avec Thomas SANKARA , un Hommage à la regrettée Anne Marie NDZIE et bien d'autres surprises.BOURKINA FASO qu'on peut aussi appeler "Capitaine RADEGU", se dit désormais résolu à servir au public, une musique qui allie les différents rythmes du continent africain et les tendances urbaines . Outre le français, il chantera d'ores et déjà en plusieurs langues à l'instar du BULU, de NGUIEMBOON , du BASSA, DU LINGALA entre autres. Mais la suite de cette nouvelle aventure ne s'annonce pas facile, puisqu'en dehors de sa casquette de journaliste en service à la radio Cheikh Anta Diop, il devra désormais assumer conjointement celle de musicien et de manager de plus d'un artiste camerounais .