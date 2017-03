Cameroun - Projet Memve'ele: La construction du barrage presqu'achevée

La construction du barrage hydroélectrique de Memve’ele est rentrée dans sa phase finale. De l’évaluation faite par la Direction du Projet-Unité opérationnelle que pilote le Dr Dieudonné Bisso, il en ressort qu’au mois de janvier 2017, la digue principale, d’une longueur totale de 1 800m est exécutée à 100%, avec 07 sections d’auscultation incluant des repères topographiques déjà installées sur la crête de la digue. L’évacuateur des crues principal, celui des crues auxiliaire, la prise d’eau du canal d’amenée, le réservoir tampon, la prise d’eau usinière, les conduites forcées sont eux entièrement réalisés. Alors que le barrage secondaire qui est à 98% du taux de réalisation et les travaux de l’usine qui sont à 95% ne sont pas loin d’être achevés. Pour ce qui est des turbines, celui No1 est entièrement installé et le test d’eau a été réalisé avec succès le 25 novembre 2016, précise-t-on. Cette turbine, indique-t-on,

est opérationnelle à 95%. Les travaux d’installation des autres trois turbines se poursuivent, la 2e est à 80% du taux de réalisation, la 3e à 60% et la 4e à 25%, apprend-on. S’agissant des transformateurs (groupes), l’apprend que sur les quatre acheminés sur le site du projet, trois ont déjà été installés à l’usine principale, et un de ces transformateurs est en état de fonctionnement, pendant que les deux autres sont en cours de montage, et le dernier est a été installé au poste de disjonction. Pour ce poste sortie usine précisément, les travaux du bâtiment de commande sont réalisés à 90%, informe-t-on. C’est au regard de toutes ces réalisations que les responsables avancent un taux de réalisation global de 95% pour ce qui est des travaux de construction du barrage proprement dit. A contrario, l’autre pan important de ce projet d’aménagement hydroélectrique de Memve’ele, l’aménagement d’une voie d’accès sur le site du barrage entre Meyo-centre-Ma’an et Nyabizan n’a jusque-là pas connu pareilles fortunes. La bonne exécution des travaux de cette partie du projet étant plombée par le problème des indemnisations. L’on apprend ici que le décret portant règlement des indemnisations pour cette voie d’accès reste toujours attendu. Néanmoins, le marché pour le bitumage de ce tronçon a déjà été attribué et la phase des études est achevée. Les travaux mécanisés de la phase 2 ont commencé. Et, l’on peut déjà apercevoir la couche de base de l’aménagement de cette route posée sur plus d’une dizaine de kilomètres posée à partir de Nyabizan. Le coût de l’aménagement de cette voie d’accès au site du barrage de Memve’ele, phase 1 (bitumage) est estimé à 30 milliards de FCFA, pendant que la phase 1 (variante chantier) vaut 20 milliards de FCFA.C’est un volet du projet Memve’ele qui tient à cœur les populations impactées par ce projet. Mais, il fait face à des difficultés financières pour son implémentation. Et, le maire de Ma’an n’a pas hésité d’interpeller le ministre de l’Economie, du plan et de l’aménagement du territoire, louis Paul Motaze sur cette question, le mardi 28 février 2017 à Nyabizan, lors de la cérémonie de signature l’accord de prêt pour le financement des ouvrages de transport de l’énergie produite par le barrage de Memve’ele entre le gouvernement camerounais et Eximbank Chine. En réponse, Louis Paul Motaze a annoncé le déblocage d’un milliard de FCFA en faveur du Programme d’accompagnement socio-économique de Memve’ele (Pasem), d’ici le mois d’avril 2017. Mais le Minepat a toutefois fait part de la nécessité de disposer d’un calendrier des activités du Pasem, pour pouvoir échelonner les décaissements des fonds en sa faveur. En rappel, la mise en œuvre du Pasem qui a déjà commencé sur le terrain se fait à travers quatre composantes. Notamment,la formation/renforcement des capacités des acteurs à la base, le développement des activités génératrices de revenus, le développement des infrastructures socio-économiques etl’administration et la gestion du programme.