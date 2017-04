La Russie et l'Iran «répondront par la force» si les Etats-Unis attaquent de nouveau la Syrie

Moscou et Téhéran condamnent un acte «qui viole le droit international» et mettent en garde Washington contre toute récidive.

La Russie et l'Iran ont prévenu les Etats-Unis qu'ils «répondr[aient] par la force» si la «ligne rouge» était une nouvelle fois franchie en Syrie, faisant référence au bombardement par l'armée américaine de la base aérienne de l'armée syrienne d'Al-Chaayrate, le 7 avril dernier.

«L'opération conduite par les Etats-Unis est une agression contre la Syrie : une ligne rouge est franchie», peut-on lire dans un communiqué publié ce 9 avril par l'alliance militaire qui soutient le gouvernement syrien et à laquelle participent Moscou et Téhéran. «Désormais, toute agression, quel qu'en soit l'auteur, fera l'objet d'une réponse par la force – et les Etats-Unis connaissent les moyens dont nous disposons pour cela», précise le communiqué.

Le Kremlin a également indiqué que le président iranien Hassan Rohani avait joint le président russe

Vladimir Poutine par téléphone ce 9 avril, afin de discuter des conséquences de l'action militaire américaine du 7 avril. Les deux hommes l'ont qualifiée d'«inadmissible», rappelant en outre qu'elle violait le droit international.Les présidents iranien et russe ont par ailleurs renouvelé leur appel à la tenue d'une enquête objective au sujet de l'attaque chimique présumée qui a touché la ville de Khan Sheikhoun, dans la province occidentale d'Idleb, le 4 avril dernier. Elle permettra d'établir les responsabilités, alors qu'une grande partie des chancelleries occidentales accuse déjà sans preuves le gouvernement syrien. Les deux présidents ont aussi réaffirmé leur détermination à «approfondir leur coopération dans la lutte contre le terrorisme».Très tôt le matin du 7 avril, les Etats-Unis ont lancé 59 missiles Tomahawk sur la base de l’armée syrienne d'Al-Chaayrate, en représailles à l'attaque chimique présumée du 4 avril dans la province d’Idleb, dont Washington tient le gouvernement syrien pour responsable sans fournir de preuves. La Russie a qualifié les bombardements d'«acte d’agression usant d'un prétexte artificiel contre un pays souverain et membre de l'ONU».