La Chine déploie ses tentacules au Cameroun

Grossistes, demi-grossistes et détaillants. L’immense majorité des ressortissants chinois installés au Cameroun a pour activité le commerce. A Douala par exemple, plus précisément au lieu-dit « la Douche municipale » et ses environs, on rencontre de plus en plus de Chinois dont les boutiques se trouvent à quasiment tous les carrefours. C’est le même constat au marché Congo, où plusieurs immeubles sont devenus des grandes surfaces commerciales chinoises. Ici et là, les visiteurs ont l’embarras du choix face aux multiples modèles de chaussures : ballerines, babouches hommes, femmes et enfants ; des escarpins, des collants, des pantalons slims, des tailles basses ou encore des hauts moulants. Le tout renforcé par des sacs les plus en vogue. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, les commerçants camerounais n’ont pas toujours vu d’un mauvais œil la présence des ressortissants de l’empire du Milieu sur le territoire national. D’autant que

ces Chinois grappillent leurs parts de marché, en vendant à vil prix des grandes marques contrefaites telles Samsung, Nokia ou Huawei, Nike, Adidas, Timberland. Au-delà du commerce, le peuple mandarin s’investit également dans les produits forestiers du Cameroun. Les investissements chinois dans le secteur ont augmenté de façon exponentielle et d’importantes quantités de bois et produits non ligneux sont exportées vers la Chine et d’autres pays asiatiques. La Chine a importé 55% du bois issu du Cameroun, sur la période allant de 2004 à 2012, suivi du Vietnam et de l’Italie d’après le rapport de l’ONG Traffic de mars 2017. Concernant les jeux du hasard, l’Etat communiste investit depuis quelques temps dans des machines à sous qui permettent aux potentiels joueurs d’avoir des pièces de 100 FCFA pour actionner un jeu. Des Chinois arpentent également depuis quelques temps les bureaux pour la vente des téléphones généralement de contrefaçon. Il y a quelques années, la chronique sociale a repéré un couple de Chinois vendant des beignets dans les rues de Yaoundé. Tout comme quelques mauvaises langues croient voir de temps en temps des belles de nuit de nationalité chinoise. C’est une peinture anecdotique de ce qu’est la coopération entre la Chine et le Cameroun, qui a déjà généré de substantiels résultats. Point n’est alors besoin de rappeler l’accompagnement de l’empire du Milieu pour les projets d’infrastructures du Cameroun tant dans le domaine routier qu’énergétique ou portuaire. L’économie camerounaise a également découvert une offre chinoise à bas prix qui a fait exploser les importations. En 2015, le solde global avec la Chine était déficitaire de plus de 150 milliards de FCFA, alors qu’il n’était que de 15,5 milliards un an plus tôt. Les commerçants voient dans l’expansion chinoise dans les marchés de Douala comme la contrepartie de la « sollicitude financière » de Eximbank, toujours prête à accorder des prêts au gouvernement pour financer les projets.