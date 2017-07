Cameroun - Concours Photogame : Voici les gagnants du mois de juin

Après concertations du jury, les 3 photos retenues sont celles de Clément WANDJI avec sa « Parade des jeunes initiés au Festival Nekang Pe-Mugoum de Bamougoum »; celle de NGUEGANG Franklin Gaby qui montrent des enfants profitant de leurs « vacances » ; et enfin celle de FOPA NJOWOP Paul Alain qui décrit le « rôle de l’enfant dans les ménages africains » . Chacun d’eux recevra respectivement, par ordre de mérite les sommes de 50 000Fcfa, 30 000Fcfa et 20 000Fcfa. La date et le lieu de remise des lots seront communiqués ultérieurement.



Le thème du mois de juillet : « Femme Africaine »

Les participations du mois de juillet sous le thème de la « Femme Africaine ». « Femme noire, Femme Africaine, Femme forte, Ô toi ma mère, Ô toi ma reine » continuent... tant de poèmes ont été déclamées à l’endroit de cette entité

mystérieuse qui marche majestueusement aux côtés de l’homme depuis des millénaires déjà. Cela dit, si tu es de ceux-là qui pensent qu’une image vaut milles mots, alors vient vite sur la toile Photogame déclamer ton poème en images en l’honneur de la Mère de l’humanité, et inscrit ton nom dans le livre d’or des lauréats !Pour participer au jeu, rendez-vous sur la page http://photogame.prosygma-cm .com et cliquez sur « Participer ». Les photos sont envoyées jusqu’au 14 juillet et les votes se feront du 15 au 31 juillet 2017. N’oubliez pas que vous pouvez publier plusieurs images pour maximiser vos chances de gagner, alors à vos caméras et bonne chance à tous !