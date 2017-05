Cameroun: Un corps extrait du lac municipal de Yaoundé

Il est 10h, des sapeurs pompiers s’activent sur les lieux, et l’opération s’effectue après l’arrivée de quelques hommes de la mairie d’Efoulan. Du sang est visible sur le visage. Bien que torse nu, le corps inerte est recouvert notamment d’un pantalon, une paire de tennis et un collier autour du cou. Aucune pièce d’identité n’est retrouvée sur lui. D’après sa présentation, un adjudant chef relève qu’il a été tabassé. Ce dernier encourage d’ailleurs la prise de photos pour large diffusion. Le corps sera logé dans une housse noire avant son dépôt dans la malle d’un taxi. La scène est vécue par plusieurs personnes installées un peu loin de la scène. Des personnels de la police assurent la circulation dans les environs. Par ailleurs, trois gangs de toilette, une paire de chaussure et des vêtements sont visiblement séchés près du lac. Plutôt, deux fillettes affirment avoir échangé la veille avec

cet homme qui, disent-elles, faisait la lessive sur les lieux. Cependant, l’exposition de cette dépouille a mis en doute les propos de ces dernières, qui établissaient un lien entre ce corps et leur prétendu interlocuteur. Dans le cadre de l’enquête, une autopsie est prévue, et devra établir les circonstances de ce décès.