Le Cameroun, leader dans les grands projets en Afrique centrale

Soit cinq des 10 plus grands projets de la sous-région. Le cabinet international d’audit et de conseil Deloitte a publié le mois dernier une étude sur la dynamique infrastructurelle en Afrique en 2016. La principale conclusion qui s'y dégage est que l’ensemble des pays de l'Afrique centrale (Cameroun, RCA, Tchad, RDC, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo et São Tomé et Príncipe) compte 24 projets qui ont été lancés un peu partout dans la sous-région. Ils sont évalués à 7 milliards de dollars (environ 4 348 milliards de FCFA, en nette baisse par rapport à 2014 et 2015. Le Cameroun, avec notamment le port de Limbe et le port en eau profonde de Kribi, représente 54% des projets. Soit cinq des 10 plus grands projets de l’Afrique centrale ,contre 32,1% pour la République démocratique du Congo (RDC). La première économie de la sous-région compte également environ la moitié des

projets en Afrique centrale en valeur. Dans l’ensemble, le secteur des BTP domine dans le classement « Africa construction trends report 2017 » avec 41,7% des projets suivi les énergies à 29,2%. Avec ses 2,3 milliards de dollars d’investissement, les transports sont également un secteur précieux pour l’Afrique Centrale. Bien souvent dans les projets, ce sont des compagnies étrangères qui signent les chèques pour que d'autres entreprises non-africaines en profitent. C'est le cas de la Chine, le principal bailleur de fonds qui finance 33,3% des projets ; suivi de DFI internationales (25%). L’empire du milieu est également un acteur majeur dans le secteur de la construction où il finance la moitié projets. A l’inverse, les gouvernements qui détiennent 87,5% des projets n’en financent que 4,2%. Les 10 plus grands projets en Afrique centrale représentent 72% du total des projets. Cependant, le plus grand actuellement en cours est le développement minier dans le Katanga en RDC. Le port de Limbe en eau profonde du Cameroun arrive en deuxième position. Le ralentissement des prix des produits de base a sensiblement affecté la réalisation des infrastructures en Afrique centrale étant donné que toutes les économies de la région dépendent des ressources pétrolières. De même, un certain nombre de grands projets, tels que le projet de minerai de fer Mbalam-Nabeba au Cameroun et le projet de minerai de fer Zanaga (tous deux d'une valeur de 4,7 milliards de dollars) en République du Congo ont dû être mise en attente. « La mine Mbalam-Nabeba ne sera relancée que lorsque les conditions du marché améliorer. Il est peu probable que le projet Zanaga reprenne sa construction au moins jusqu'en 2020 », estime le cabinet Deloitte. En général, ce ne sont pas moins de 286 projets d'un montant d’environ 30 milliards de dollars qui ont été lancés ces quatre dernières années sur le continent. L'Afrique de l'Ouest arrive en tête avec quelque 92 projets, apprend-on. Mais c'est le géant nigérian qui domine les débats avec 07 des 10 plus grands projets de la zone. C'est également lui qui permet à la sous-région d'occuper la tête sur le continent avec 37% du total des montants à investir dans les années à venir pour le développement de ces projets. Quoi qu’il en soit, le plus grand projet reste le complexe minier de Simandou en Guinée avec sa voie ferrée et des extensions portuaires. Il nécessitera un investissement de quelque 20 milliards de dollars soit à peu près 12 424 milliards de FCFA.