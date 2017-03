Cameroun : Reprise du procès des leaders anglophones ce 23 mars 2017

Après 37 jours que leur procès a été repoussé, Agbor Balla,Fontem Neba, et Mancho Bibixy seront de nouveau à la barre ce jour pour que soit établie leur implication ou non dans les remous sociaux observés dans les régions du Nord ouest et du Sud ouest. Les audiences avaient justement été suspendues au 13 février parce qu'ayant plaidé non coupable, la partie défenderesse par la voix du bâtonnier BEN MUNA a exigé que soit fournie une liste complète des témoins qui les mettent en cause en ce qui concerne ces exactions.

Agbor Balla, FontemNeba, et l'animateur radio Mancho Bibixy défendus par un collectif de 10 avocats, sont dans les faits accusés de coaction d’acte de terrorisme, d'hostilité contre la patrie, de sécession, de révolution, d'insurrection, d'outrage à corps constitués de complicités d’actes de terrorisme, d'incitation à la guerre civile entre autres. Leur culpabilité établie pour ces actes peut leurs

valoir jusqu'à la peine de mort.Interpellés depuis janvier 2017, c'est pour la troisième fois que les trois leaders du consortium vont se présenter devant la loi après les audiences du 1er et du 13 février 2017 repoussées en raison d'irrégularités.