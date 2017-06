Cameroun: Le Minpostel pointe les faiblesses de Jean Louis Beh Mengue

Philémon Zo’o Zame, le nouveau directeur de l’Agence de régulation des télécommunications (ART) a pris fonction hier à Yaoundé. Il a solennellement pris la place de Jean Louis Beh Mengue qui aura passé 18 ans à ce poste. Un long bail que Minette Libom Li Likeng, le ministre des Postes et télécommunications (Minpostel), la tutelle, n’a pas manqué de souligner dans son allocution. Elle présidait alors la cérémonie de passation de service entre les DG entrant et sortant. « A l’endroit du directeur général, la gratitude du gouvernement pour le travail accompli pendant 18 ans. M. Beh Mengue, le gouvernement vous sait gré de votre travail qui a permis de mettre en place, les bases dans le secteur de régulation des télécommunications », a déclaré brièvement en deux phrases le Minpostel. Sans s’adresser directement à l’ancien directeur général de l’Agence de régulation des télécommunications, Minette Libom Li Likeng, a

pointé les faiblesses de l’ère Beh Mengue. A cet effet, elle a indiqué au nouveau DG que, « un bon régulateur est un acteur fort garantissant l’égalité et l’équité de traitement envers tous les opérateurs ; ainsi que les droits des utilisateurs finaux qui s’avèrent être le maillon faible de la chaîne ». Traduction, l’ancien top management avait pour tendon d’Achille le traitement inéquitable de tous les opérateurs de télécoms. Et le Minpostel de poursuivre : « la nomination d’un nouveau directeur général, marque la ferme volonté du gouvernement d’impulser un nouveau dynamisme à l’ART ; afin de mettre en place une régulation du secteur réellement adaptée aux enjeux du développement de l’économie numérique au Cameroun. En vous confiant cette responsabilité, M. le directeur général, le président de la République a fait montre de toute la confiance qu’il place en vous et dans vos capacités à tenir le gouvernail de cette entreprise pour lui permettre de réaliser ses missions ». Il a été rappelé au directeur général que si la promotion à un nouveau poste de responsabilité représente un motif légitime de satisfaction pour chacun dans sa carrière, il n’en demeure pas moins vrai qu’elle fait appel à de nouveaux défis qu’il faut relever pour mériter davantage la confiance de la plus haute autorité de l’Etat. « Ceci est d’autant plus vrai, que votre nomination intervient dans un contexte particulier où le chef de l’Etat interpelle toute la nation à tout mettre œuvre pour rattraper le rattraper du Cameroun dans le domaine de l’économie numérique », a martelé Minette Libom Likeng. Le nouveau promu est né le 18 octobre 1962 à Djoum, dans le département du Dja et Lobo. Jusqu’au moment de sa nomination à l’ART le 8 juin 2017, Philémon Zo’o Zame était secrétaire général au ministère des Travaux publics. Au plan académique, c’est en 1990 qu’il a soutenu une thèse de doctorat Phd en géologie appliquée, à l’université de Yaoundé après un Diplôme d’études universitaires obtenu à l’Ecole nationale polytechnique de Yaoundé. Spécialité : Génie énergétique. Entre 1984 et 1989, il est passé par le cycle d’ingénieur de l’Ecole nationale polytechnique d’Alger (Ingénieur d’Etat des Mines). Le curriculum vitae du nouveau DG de l’ART renseigne qu’il a aussi participé activement dans certains grands projets au Cameroun. Notamment dans l’élaboration de la loi sur le secteur des Transports aériens (Mise en place ADC, autorité civile aéronautique, restructuration de la Camair), celle relative au secteur des transports maritimes et portuaires (mise en place des ports autonomes et de l’Autorité portuaire suivi de la privatisation de la Camship, mise en concession de certaines activités portuaires). Sans oublier la réforme sur les activités des transports terrestres (réforme de la carte grise et du permis de conduire).