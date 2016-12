Cameroun: Les sociétés de téléphonie doivent payer plus 170 milliards selon la Conac

Les sociétés de téléphonie mobile doivent verser au Trésor public et à l'Agence de Régulation des Télécommunications (Art), la somme de 170 milliards 548 millions 49 F.Cfa à titre d'impôts et taxe pour ce qui est des redevances et contribution. 237online.com C'est ce qui ressort des propos de Dieudonné Massi Gams, le président de la Commission nationale anti-corruption (Conac) lors de la présentation du rapport 2015 sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2015. Pendant la cérémonie d’hier, le président de la Conac a également affirmé que "Près de 6 milliards de F.Cfa ont été recouvrés et versés dans les caisses du Trésor public, notamment dans le cadre du recouvrement fiscal sur Mtn Cameroun et Broadband Communication Ltd, des suspens des paiements par virements et chèques dans les banques, des faux virements de salaires et pensions dans les établissements de Microfinance, de la gestion des Fonds

Ptte appartenant au projet de renforcement des initiatives pour la gestion communautaire (Rigc) des ressources forestières et fauniques et du recouvrement fiscal auprès des grossistes des industries brassicoles du Littoral". Selon les déclarations du président de la Conac, la somme de 8 milliards 840 millions 339 mille F.Cfa représentant le préjudice subi par l'Etat dans le cadre de la gestion du Fonds d'indemnisation des victimes de la catastrophe de Nsam gagnerait à être recouvrée. Le rapport reste malheureusement muet sur les auteurs du forfait. De même, 10 milliards 249 millions 969 F.Cfa sont en cours de recouvrement; la dépense d'importantes sommes d'argent a été évitée à l'Etat dans le cadre du projet de construction de la route Ayos-Bonis; dans le cadre de la construction du Complexe industrialo-portuaire de Kribi des fonctionnaires véreux ont solidairement créé une dépense injustifiée de 19 milliards 158 milliards 326 mille 375 francs à la charge du contribuable. Par rapport de l'année 2014 (248 pages), le nouveaurapport est plus volumineux (379 pages) soit 131 pages de plus. Au-delà des campagnes d'information et de sensibilisation menées cette année par la Comission nationale anti-corruption (Conac) en 2015, il faut ajouter des contrôles inopinés sur le terrain et des audits administratifs et financiers dans les organismes publics, des entreprises publiques et parapubliques, le recours aux antennes d'Intervention rapides (Air). Au cours de la présentation dudit rapport, Dieudonné Massi Gams, le président de la Conac a affirmé que son organisme a auditionné au moins 508 personnes impliquées ou soupçonnées de pratiques illicites. La Conac a procédé aux audits de nombreuses structures telles que les hôpitaux généraux de Yaoundé et de Douala, la Sodecoton, la Crtv, l'hôtel Ayaba, le Crédit foncier du Cameroun. On retient que dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'actions régionaux de lutte contre la corruption, le taux national de lutte contre la corruption est de 27,53 %.