Cameroun - Express Union : Le marketing par la force

Voila déjà un peu plus de trois ans que plusieurs centaines de camerounais de la petite classe pour la plupart s’impatientent toujours d’obtenir le fruit de leurs épargnes à l’ancienne micro-finance First Investment For Financial Assistance (FIFFA). Si l’annonce faite ce 30 mars 2017 par le liquidateur René NLOKA du paiement de la tranche allant de 0 à 100 000 FCFA survient comme une délivrance pour quelques-uns, il leurs faudra se soumettre à une procédure que leurs impose exceptionnellement EXPRESS UNION ; « ouvrir un compte Express Union Mobile (EUM) avant d’être servis», ce qu’a clairement martelé Olivier SIMO, directeur commercial et marketing de la structure. Voilà qui peut indubitablement expliquer le continuel retard qu’accuse cette procédure pourtant prévue débuter exactement le 02 avril 2017. Express Union brandira sans doute le motif d’un souci de sécurisation et de transparence pour la transaction des deniers avec cette mesure, mais en

clair comme en crypté, on n’y voit qu’une barrière de plus sur le chemin de pauvres épargnants (lassés d’attendre) tant, aucune irrégularité n’est jusqu’ici récurrente relativement aux démarches traditionnelles de retrait et d’envoie en vigueur dans cette entreprise. Pas osé donc d’assimiler cette exigence d’Express Union à une méthode d’extorsion toute faite.On aurait en effet applaudi la mise en place de guichets mobiles de part en part pour le paiement rapide de ces sommes aux créanciers (plus de 600 pour la première vague), mais on se rend compte que la Micro-Finance à fond bleu n’a pas boudé son plaisir sur une occasion de vendre l’une de ses nouvelles offres, le service de transactions financières par mobile. L’inscription est certes gratuite, comme indiqué par les officiels, mais à l’évidence, les services y afférents (retraits, dépôts …) ne le sont pas pour autant ; et qui sait ? Le seront bientôt, concurrence oblige ! Les transferts d’agent part téléphone sont à ce jour en vogue et les opérateurs de téléphonie (Mtn et Orange) s’en faisaient officiellement les chantres avant l’arrivée « imposante » d’Express Union qui se donne apparemment tous les moyens, les bons comme les mauvais, de polariser l’attention du public camerounais. Cette opération de création contrainte de comptes Express Union Mobile (EUM) en est la preuve vivante, et l’éventail serait plus large si les déclarations d’anonymes soutenant la responsabilité de la micro-finance dans les nombreux sabotages fignolés pour décrédibiliser les services Orange et Mtn Mobile Money venaient à être corroborées, quoique le model de marketing sus évoqué ne manque pas d’éléments de réponse. Nul doute que la micro-finance à fond bleu rêve d’innovation et de l’amélioration de la qualité de ses offres et services, mais nombreux sont ceux des camerounais qui l’invitent plutôt à se pencher au préalable et davantage sur la qualité des rétributions de ses personnels qui se trouve être minable dans cet environnement qui exige pourtant d’être challengeur à plus d’un titre.C’est suite à une décision de la COBAC du 16 septembre 2013, portant clôture de l’administration provisoire et retrait de l’agrément de la FIFFA comme établissement de micro finance que sa liquidation a été entérinée. Une mission que le liquidateur a confiée à Express Union dont les exigences, à ce jour, ne semblent pas augurer d’un paiement expéditif de ces créances aux épargnants estimés à plusieurs centaines et qui continuent de ronger leurs freins.