Cameroun: Paul BIYA accorde 55.556.000 FCFA à la côte d'Ivoire pour l'organisation des VIIIes Jeux de la Francophonie

C'est SE Alfred NGUIMI, ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire qui a remis en main propre ce chèque de 55.556.000 FCFA au ministre auprès du président de la République chargé de l’organisation de l’événement ce mercredi.

Si l'initiative de Paul BIYA en est de marquer sa solidarité envers son homologue ivoirien, Alassane OUATTARA, le chef de l'État camerounais a surtout le désir d'apporter son soutien pour une réussite totale de cette grand'messe sportive.

On ne saurait oublier qu'en filigrane, le Cameroun, qui occupe la neuvième position au classement général-avec 9 métaux en or- et le quatrième rang au plan continental dans cette aventure, attend avec impatience le début de cette joute sportive qui mettra au prises pas moins de 40000 (et plus) athlètes du 21 au 30 juillet prochain, pour se hisser davantage plus haut.

Le geste du président Paul BIYA a amplement satisfait les officiels ivoiriens tant

avec cet appui, l'Afrique qui abrite ce tournoi pour la quatrième fois (Maroc-1989, Madagascar-1997,Niger-2005, Abidjan-2017) pourra lui assurer une éclatante réussite dans le respect de ses objectifs à savoir :Contribuer à la promotion de la paix et le développement à travers les rencontres et les échanges entre jeunes francophones ;permettre le rapprochement des pays de la Francophonie et constituer un facteur de dynamisation de sa jeunesse, en contribuant à la solidarité internationale dans le respect de l’égalité entre les genres ;faire connaître l’originalité des cultures francophones dans toute leur diversité et développer les échanges artistiques entre les pays francophones ;favoriser l’émergence de jeunes talents artistiques francophones sur la scène artistique internationale ; contribuer à la préparation de la relève sportive francophone en vue de sa participation à d’autres grands événements sportifs; Contribuer à la promotion de la langue française. Vivement Abidjan du 21 au 30 juillet prochain !