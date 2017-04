Le Cameroun intègre le cartel des producteurs africains de diamants

Les efforts consentis par le Cameroun dans l’amélioration de la gouvernance des industries extractives viennent d’être récompensés. Le pays a récemment été admis solennellement au sein de l’Association des pays africains producteurs de diamants (ADPA), une organisation qui regroupe 19 pays membres producteurs de diamants et qui a pour but l’intégration économique et la coopération pour la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement du secteur diamantifère au plan continental. C’était à l’occasion de la 5ème session du conseil des ministres de l’ADPA qu’a abritée Conakry, la capitale de la Guinée du 4 au 5 avril 2017. Au-delà de cette admission du Cameroun, les échanges étaient essentiellement axés sur le rapport des experts qui a fait l’objet d’une présentation suivie des discussions. Mamady Youla, le Premier ministre guinéen, qui a présidé la réunion du conseil, a rappelé que la principale mission de l’ADPA est l’amélioration de la

gestion du secteur diamantifère pour une plus grande contribution au Produit intérieur brut (PIB) des pays africains producteurs de diamants, entre autres. Ce qui implique une plus grande transparence dans la gouvernance afin d’assurer une traçabilité des diamants. « Il est nécessaire de trouver des solutions concrètes et harmonisées pour la gestion efficace de tous les segments de la filière du diamant. L’ADPA a besoin du soutien de tous les Etats membres pour la mutation pérenne de diamants de conflits en diamants de développement, gage d’un développement durable pour l’Afrique », a indiqué Mamady Youla, faisant ainsi allusion à la souscription des pays membres de l’ADPA au processus de Kimberley. En passant le flambeau, le président sortant du conseil des ministres de l’ADPA, le ghanéen John Peter Amewu, a laissé entendre qu’il croit en la capacité de son assesseur, Abdoulaye Magassouba, ministre guinéen des mines et de la géologie, à poursuivre les chantiers inachevés de son mandat et à mettre en œuvre les résolutions de cette 5ème session pour l’atteinte des objectifs de l’ADPA. « Durant les cinq dernières années, notre travail a été de se rassurer que les pays qui ont été sanctionnés puissent réintégrer l’association. Nous savons que le processus de kimberley est très compliqué, mais avec son caractère, je suis sûr qu’il parviendra à mener cette initiative à bon port et tout ça va permettre à d’autres pays d’intégrer l’association », a rassuré John Peter Amewu. Parmi ces Etat, figurent la République centrafricaine (RCA) qui a été suspendue temporairement du processus de Kimberley, le 23 mai 2013, suite à l’envahissement du pays par les groupes armés en mars 2013. Cette sanction est partiellement levée dans les zones vertes dont la partie Sud-ouest de la RCA. Et le pays poursuit des efforts avec l’aide du Cameroun et d’autres Etats pour la levée totale de l’embargo sur le diamant centrafricain. «Le Cameroun continuera de soutenir toute initiative et ne ménagera aucun effort en vue de la levée totale et effective de la sanction du processus de Kimberley sur toute l’étendue du territoire centrafricain», a confié le ministre camerounais en charge des Mines, Ernest Gbwaboubou, lors d’une réunion sous-régionale des ministres en charge des mines, tenue à Bangui du 3 au 4 août 2016. Le rapport des experts a également publié les statistiques du processus de Kimberley qui classent le Cameroun dernier des 14 pays membres de l’ADPS figurant parmi les 21 producteurs de diamant de 2015. Pourtant, on l’annonçait déjà comme un nouveau poids lourd du secteur avec la mise en exploitation du gisement de Mobilong, avec un potentiel estimé à plus de 400 millions de carats.