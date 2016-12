Cameroun: le programme d'entretien routier 2017 est connu

A cette fin, la concertation a regroupé en vidéo conférence dans la salle de réunion du MINTP, les responsables des services centraux et déconcentrés du MINTP en charge de la mise en œuvre du programme de réhabilitation, d’entretien et de maintenance des infrastructures. La version 2017 du Programme routier national est lancée pour réparer des erreurs « catastrophiques » commises au cours de l’année 2016. Surtout après la rupture de la buse du pont de Manyaï (dans l’arrondissement de Matomb), qui a coupé la circulation entre Yaoundé et Douala (les deux capitales du Cameroun), pendant près de deux jours. La chute du Pont de Matomb a également permis de lever le voile sur l’état de santé du réseau routier national, principalement la nationale n°3. Ici, d’après un rapport du ministère des Travaux publics publié en 2015, 90% de la route Yaoundé-Douala présente un état de délabrement inquiétant. Par exemple, sur

les 360 buses installées sur cette portion, la plupart d’entre elles menaçaient de céder.Il est donc question au cours de cette rencontre de présenter les axes routiers du programme d’entretien routier 2017 programmés pour des travaux d’entretien dans toutes les dix régions ; Communiquer le planning des descentes relatives au suivi de l’exécution des différents travaux d’entretien routier dans les réseaux Sud, Ouest et Nord; mutualiser les directives de suivi des travaux d’entretien du programme 2017, et autres. D’une manière générale, les actions menées dans ce cadre du programme concernent l’entretien des routes classées en terre ; la poursuite des travaux d’entretien confortatif sur le tronçon Ngaoundéré-Garoua ; la protection du patrimoine des travaux ; le démarrage de franchissement avec l’appui du Chantier Naval et Industriel du Cameroun ; entre autres.Au cours de ces concertations, le Ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi a d’abord indiqué à l’endroit de ses collaborateurs « il faut se donner l’option d’obligation des résultats » Dans l’exercice de ce programme en vidéo conférence avec les responsable des services centraux et déconcentrés, les marchés contractualisés et notifiés au titre de l’année 2016 sont passés en revus avec insatisfaction et parfois insuffisant, d’ailleurs sanctionnés. « Je vais prendre l’exemple de l’axe routier Ebolowa- kribi où vous avez deux entreprises, J’ai donc décidé de résigner ces contrats parce que je n’attends pas continuer dans cette exercice permanant de prolongation de délais ».a si bien souligné le Ministre Emmanuel Nganou Djoumessi. Il a introduit dans l’entretien routier l’approche de Gestion par niveau de Service (GENIS) sur les tronçons nouvellement construits ou réhabilités, à l’instar de Garoua-Figuil-Limite Extrême-Nord, Bamenda-Bachuo-Akagbé, Yaoundé-Obala-Batchenga, Yaoundé-Pont d’Olama.L’efficacité de ce programme d’entretien qui est un outil d’évaluation de l’état de lieu des routes dépendra de la sérénité des payements des décomptes au bénéfice des entreprises.