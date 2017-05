Cameroun: Le port autonome de Kribi récupère ses actifs

Le port autonome de Kribi (PAK) vient de franchir une étape importante vers son opérationnalisation. Il vient en effet de se voir transférer le suivi et la gestion des activités d’exploitation portuaire ainsi que des fonctions support y afférentes, notamment la facturation et le recouvrement, dans le ressort de sa circonscription portuaire. « Cet accord cadre va permettre de transférer au PAK de tous les actifs qui étaient jusque-là gérés à titre transitoire par le PAD », confie le ministre des transports (Mint), Edgar Alain Mebe Ngo’o, qui y voit d’ailleurs « un signal fort donné par le gouvernement pour l’opérationnalisation du PAK », poursuit-il. D’après l’annexe 1 de l’accord-cadre de coopération conclu entre les deux entités portuaires, il est question pour le PAD de transférer progressivement, sur une durée de six mois, les activités relevant des missions du PAK dans le domaine de l’exploitation technique et commerciale. Il

s’agit notamment du pilotage des navires à l’approche des installations en offshore, la veille sécuritaire, la facturation des activités concédées, la facturation des prestations navires et marchandises, la facturation de l’occupation des domaines maritime et terrestre et la facturation des prestations diverses. Autant dire que le PAK va désormais apprendre à voler de ses propres ailes. Car il convient de rappeler que depuis la réforme portuaire de 1998, c’est le port de Douala qui gérait encore les activités des ports autonomes de Limbé et Kribi. Concrètement, le PAD va transmettre au PAK tous les supports de nature contractuelle et /ou communiquer tous les usages fondant la facturation des prestations portuaires dans le cadre des activités concernées par le transfert. Mais pendant la durée du transfert, le PAK continuera de bénéficier de l’accompagnement du PAD qui a hérité du personnel de l’ex ONPC et donc a développé une expertise certaine dans les domaines de l’exploitation et de la gestion portuaires. Par exemple, concernant la prise en charge des escales des navires, l’on renseigne que sur les terminaux d’Ebome et de Kome/Kribi 1, elle continuera à être « opérée selon la procédure homologuée par la capitainerie du PAD durant la période d’accompagnement », indique l’annexe 1 du document cadre. Mais pendant cette période, les demandes d’escales et les notices d’arrivée des navires seront directement adressée à la capitainerie du PAK par l’entremise des consignataires mandatés, avec copie à la capitainerie du PAD. D’après Bako Harouna, directeur général du port autonome de Kribi et coprésident du comité paritaire mis en place pour définir le cadre de transfert des actifs et les axes de coopération entre les deux ports, il s’agira également pour le PAD de reverser au PAK 5% du personnel de l’ex-ONPC actuellement en service au PAD pour renforcer ses capacités en ressources humaines. Selon le Mintrans, après la nomination des responsables et le recrutement de quelque autres personnes pour venir étoffer l’équipe du PAK, cet accord qui est le produit des négociations entre les deux ports nous rapproche de plus en plus de la mise en service de cette plateforme logistique. « Il ne reste plus que la signature des contrats de concession pour la gestion des deux terminaux polyvalent et à conteneurs. Cette signature va d’ailleurs intervenir dans les prochains jours et naturellement, le président de la République viendra, le moment venu, pour inaugurer le port. Donc chaque jour qui passe nous conduit à l’opérationnalisation effective du PAK », confie Edgar Alain Mebe Ngo’o.