Le Cameroun s'incline face à la Tanzanie en amical

Mais l’équation tanzanienne a été difficile à résoudre. Le 30 avril dernier au stade Omnisports de Yaoundé face à la sélection tanzanienne de football des moins de 17 ans, les poulains de Bertin Ebwellé, le technicien camerounais, n’ont pas pu égaliser l’unique but marqué par les visiteurs, en match amical aller. Les deux équipes sont qualifiées pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football de leur catégorie, prévue du 14 au 28 mai prochain au Gabon. Seulement huit minutes après le coup d’envoi de cette rencontre, la défense camerounaise est inquiétée. Le pire est déjoué grâce à un arrêt spectaculaire de Boris Essele, le gardien de but camerounais, qui détourne la lourde frappe de Job Dickson. Les attaquants tanzaniens passent par des couloirs pour désorienter la défense camerounaise. Les deux équipes s’observent, mais la défense camerounaise a du mal à stopper les velléités offensives

des Tanzaniens. Ils font preuve d’individualisme. Ainsi, 26 minutes après la première tentative (à la 34ème mn), le portier camerounais évite le danger, en déjouant la trajectoire du ballon. Cette situation est de courte durée. Car, deux minutes plus tard, (36ème mn), le but tanzanien vient d’un corner. La parade en retard effectuée par le portier camerounais n’impacte pas sur cette action d’Ally. Le score reste le même jusqu’à la pause. Le retour des deux équipes vestiaires dévoile un nouveau visage du match. Plus entreprenant, les Tanzaniens tentent de creuser l’écart à la 55ème mn (seulement cinq minutes après cette seconde manche). Dans son face à face, le gardien camerounais réussit à renvoyer cette lourde frappe de Said Mussa. Les Camerounais espèrent faire mieux. Ils procèdent par une construction du jeu. Mais à la 76ème mn de jeu, sur une balle arrêtée, les Camerounais effectuent une bonne combinaison qui oblige le gardien tanzanien à se coucher, suite à cette balle de Ngouyamsa Tour. Stephan Zobo manque cette fois de réalisme en mettant la balle hors du cadre du gardien adverse. Les Lionceaux passent ainsi à côté de l’égalisation, à dix minutes de la fin. Le score reste inchangé. Le match retour est prévu ce jour, toujours au stade Ahmadou Ahidjo.