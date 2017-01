Cameroun - Crise anglophone: Le pouvoir à la peine

Après avoir satisfait certaines revendications des avocats et des enseignants (traduction de certains textes de loi en anglais, nomination d’un magistrat anglophone au poste de procureur de la République au parquet des tribunaux de première et grande instance de Bamenda, redéploiement d’enseignants, libération de certaines personnes incarcérées...), les autorités camerounaises ont fait la promesse d’organiser des fora cette année afin de résoudre tous les problèmes en suspens. Mais les grévistes ne consentent toujours pas à reprendre le travail et continuent d’exiger du gouvernement «des actions concrètes pour montrer sa bonne foi». Pour nombre d’experts, cette situation met en exergue deux principaux problèmes : le manque de crédibilité de l’Etat et les limites du type de dialogue qui prévaut actuellement lors des concertations. «Nous avons un Etat fourbe et hypocrite. Et les grévistes savent qu’accepter les résolutions des différents comités, c’est encore se faire enfariner. Surtout que leurs interlocuteurs ne

signifient rien sur le plan socio-politique pour eux», analyse un enseignant de sociologie à l’université de Yaoundé I. «Que sont par exemple devenues les résolutions de la tripartite?», s’interroge-t-il. Pour mettre fin à la crise sociopolitique des années 1990, des assises regroupant le pouvoir, l’opposition et la société civile se sont tenues à Yaoundé. Les principaux éléments qui avaient fait consensus ont été traduits dans la constitution de 1996. Ils étaient relatifs à l’instauration de la limitation de mandats présidentiels (un mandat de sept ans renouvelable une fois), d’un Etat décentralisé et à la mise sur pied de certaines institutions comme le Conseil constitutionnel. Mais plus de 20 ans après, les Conseils régionaux sont toujours attendus de même que le Conseil constitutionnel. Pire, en 2008 la constitution a été modifiée et le verrou de la limitation de mandats a sauté ouvrant la porte à un règne perpétuel de Paul Biya au sommet de l’Etat.L’expert en management Viviane Ondoua Biwolé se situe d’ailleurs dans la même veine que l’enseignant de sociologie: «La superposition des instances et l’existence des lois et décrets ne suffisent pas, encore faut-il des Hommes pour leur donner vie. (...) Nous sommes riches en comités et commissions, ce n’est pas à ce niveau que se trouve le problème monsieur le président. Nous devons commencer par respecter la "parole donnée", respecter "les délais", redonner une valeur à nos engagements et agir dans la transparence ! Il nous faut reconquérir la confiance des usagers par des actes plus symboliques affectifs (de considération et de respect) que technique et législatif», écrit-elle dans sa réaction au discours de fin d’année du président de la République. «De mon point de vue, il y a toujours eu dialogue mais la forme "hiérarchique" et "transactionnelle" du dialogue a présenté ses limites. Notre arrogance de "puissance publique" devrait certainement être revue.» On le voit d’ailleurs, alors que les grévistes estiment que leurs revendications ne peuvent trouver meilleure réponse qu’au sein d’un Etat fédéral, Paul Biya, tout en appelant au dialogue, postule que la forme de l’Etat n’est pas négociable ou encore que seules les revendications conforment à la constitution seront adressées. Pourtant, lorsqu’il a fallu supprimer la limitation des mandants, c’est le même Paul Biya qui affirmait que «les constitutions ne sont pas faites ne varietur, le peuple lui-même détermine ce qui est bon pour lui».