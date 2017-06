Cameroun - ANAFOOT : Issa HAYATOU et Carl ENOW NGACHU entrent en fonction

Ce sont trois personnalités à savoir : Issa HAYATOU, Carl ENOW NGACHU et Jules Elois MINDJEME respectivement président du conseil d’administration, Directeur Général et directeur Général adjoint. 12 jours après que des décrets de Paul BIYA les aient nommés, Ils seront officiellement installés ce lundi dès 08 heures au PAPOSY par le Ministre Pierre Ismaël BIDOUNG KPWATT ; le devoir les appelle déjà, car contrairement à ce que ce qui se murmurait de part et d’autres, ils pourront aussitôt se mettre à l’œuvre si tant est que leurs lieux de services sont déjà connus. Comme annoncée récemment, l’Académie nationale de football prend provisoirement ses quartiers au deuxième étage du bâtiment annexe du stade omnisport de Yaoundé. Des locaux qui ont fleuri en novembre 2016 à l’aube de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Conjointement avec son titre de vice-président d’honneur de la FIFA issa HAYATOU mettra sa longue expérience

et son inestimable expertise au service de l’Académie Nationale de Football en dans le rôle de PCA. Alors qu’il était jusque-là sélectionneur de l’équipe nationale de football féminin, Carl ENOW NGACHU a été remplacé à ce poste par Joseph Briand TOUONGO NDOKO (entraineur de l’Aigle de la Menoua) pour proprement assumer ses fonctions de Directeur General de l’ANAFOOT et aura comme adjoint un homme tout aussi expérimenté dans le domaine du football.Cette institution qu’ils s’apprêtent à diriger, a pour mission l’encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau ; la formation initiale et continue des formateurs à l’enseignement théorique et à la pratique élaborée du football ; le développement de l’expertise nationale dans les métiers liés au football ; la collecte, la conservation et la diffusion de la documentation relative au football ; la recherche fondamentale et appliquée aux métiers liés au football.