Cameroun : Voici les lauréats du RSI trophées 2017

C’est l’air enjoué qu’on a vu Martin Camus MIMB investir l’Hôtel Hilton de Yaoundé pour assister à la première édition du RSI trophée ; il faut croire que ce projet qu’il a tenu à bouts bras s’est hissé pour une entame à la hauteur des grands rendez-vous tant on a remarqué dans le public, plusieurs ministres de la république, dont celui des sports Pierre Ismaël BIDOUNG KPWATT et des sportifs de haut niveau à l’instar de Samuel ETO’O. Cette manifestation, qui sera d’ores et déjà annuelle, a en point de mire de primer(dans 19 catégories( des sportifs, des journalistes, des entreprises et autres acteurs dont l’apport est remarquable pour l’évolution du sport.



Ci-dessous la liste des lauréats du prix RSI 2017

Prix spécial René ESSOMBA : Carl ENOW NGACHU

Meilleur infrastructure sportive : Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé

Meilleur pratique de sport en entreprise

: Guinness CamerounMeilleur sponsor du sport : Mtn CameroonPrix spécial Françoise Mbango : Aboudi ONGUENEMeilleur supporter fan club : Bamboutos de MBOUDAMeilleur club de football : Apejes de MfouEtoile d'or sport individuel : Auréole DOGMOEtoile d'or sport collectif : Les Lions IndomptablesMeilleur fédération sportive : FECAKADAMeilleur émission de sport : Radio Gueule de sport (RSI)Meilleur émission sport TV : Grand Stade (Canal2)Meilleur journaliste sportif : Charles Douglas DEMBA (RSI)Meilleur reporter sportif : Angèle BEPE (Cameroun tribune)Prix spécial Samuel ETO'O : Fabrice ONDOAMeilleur représentation sportive diaspora : Samuel ETO'OMeilleur performance sportive de l'année : ABOUDI ONGUENEMeilleur reconversion : Michel KAHAMRSI légende : Samuel ETO'