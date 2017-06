Cameroun: Trois DG des sociétés d'Etat limogés en deux semaines

Ils ont certainement perdu le sommeil, les directeurs généraux des sociétés d’Etat, tant l’activisme présidentiel de ces derniers jours reste concentré sur cette catégorie des dignitaires de la République. En effet, depuis la semaine dernière, la valse des directeurs généraux des sociétés d’Etat ne s’est guère arrêtée, et elle continue à faire des victimes. En dehors de Richard Evina Obam, l’inspecteur principal des Impôts, nommé le 08 juin 2017 par le président de la République, et qui attend encore prendre officiellement le poste de directeur général de la Caisse autonome d’amortissement (CAA), l’entreprise chargée de la gestion de la dette publique au Cameroun, en remplacement de Dieudonné Evou Mekou, promu Vice-gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC). Les autres décrets présidentiels ont limogé des directeurs généraux des sociétés d’Etat. C’est le cas de Jean Louis Beh Mengue, l’ex-DG de l’Agence de régulation des télécommunications (ART), qui

hier encore passait officiellement le témoin à l’ancien Secrétaire général du ministère des Travaux publics, Philémon Zo’o Zame. L’ex-DG de l’ART dans sa descente aux enfers est d’ailleurs, selon certaines indiscrétions, attendu ce jour au Tribunal criminel spécial (TCS) pour répondre des faits de détournement des deniers publics. Autre ancien DG qui pourrait également être intéressé par le TCS, c’est celui du Parc national de Matériel de génie-civil (Matgénie), Niwa Long Othon qui a été débarqué hier à la suite d’un conseil d’administration extraordinaire. Il a été remplacé par Désiré Abogo Ntang, ingénieur de génie-civil, électromécanicien âgé de 54 ans, précédemment conseiller technique No1 au ministère des Travaux publics. L’on se souvient que le DG du Matgénie déchu qui n’a fait qu’à peine 08 ans à ce poste, ce qui n’est habituel pour les DG au Cameroun, avait été mis en débet par une décision du conseil de discipline budgétaire du Contrôle supérieur de l’Etat (Consupe) en avril 2013, pour un montant d’environ 05 millions de FCFA. Fait également partie de la liste des directeurs généraux limogés, celui du Laboratoire national du génie civil (Labogénie). Philippe Nouanga a été débarqué hier matin de son poste pour être remplacé par Jean Moufo, ingénieur polytechnicien âgé de 59 ans, jusque-là délégué régional du Labogénie pour le Littoral et le Sud-ouest. Tout porte à croire que son limogeage serait lié à son incompétence, si l’on s’en tient aux recommandations d’Emmanuel Nganou Djoumessi à la nouvelle équipe dirigeante. « D’abord, l’esprit d’équipe entre le directeur général et tous les membres de son équipe, la compétence, une bonne gestion managériale. En bref, une gouvernance technique de tous les instants qui associe toutes les expertises qui existent au sein du Labogénie et qui peuvent exister ailleurs dans le cadre d’une formation constante pour que le Labogénie reste et demeure cet outil de référence qui n’aurait jamais dû cesser d’être ».