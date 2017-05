Cameroun - Transports: Le Port de Douala dotée d'un troisième portique d'une valeur de 5,5 milliards de FCFA

L’infrastructure est l’œuvre des départements d’ingénierie de AP Moller Maersk, de Bolloré et du leader mondial de la construction des portiques, ZPMC ; sa réception sonne comme une délivrance , car outre les deux portiques de quai anciens, depuis novembre 2015 présents sur le quai du terminal à conteneurs du port de douala, deux grues mobiles de quai s’y étaient ajoutés afin de renforcer la capacité de traitement des navires porte-conteneurs ; la portance des quais s’en trouvait mise à rude épreuve, dès lors, le risque d’effondrement d’une partie des quais DIT planait continuellement. La menace est largement écartée, car c’est un nouveau portique nettement plus avantageux que les précédents qui vient d’être réceptionné.

Outre sa hauteur considérable et son envergure largement au dessus des portiques présents au port, ce troisième est doté d’une technologie de la dernière génération et des systèmes de contrôle innovant -qui font de lui le

tout premier portique ainsi équipé de certaines technologies de son industrie-, pour autant, « Il permet de manutentionner deux conteneurs de 20 pieds à la fois [tant au débarquement qu’à l’embarquement, ndlr]; ce qui permet d’augmenter la cadence de traitement des conteneurs[ avec une plus grande vitesse de manœuvre, ndlr]. Dans le même temps, le conducteur qui pilote cet engin, jouit d’un confort beaucoup élevé. Et puis, ce troisième portique a cette particularité qu’il permet une réelle baisse de la consommation d’énergie. La baisse de consommation du carburant est de 30%, avec ce nouveau portique. Finalement, les systèmes techniques de portiques portuaires ont un certain nombre de règles qui permettent d’augmenter la disponibilité du portique » explique Jacob SIDENIUS, Directeur Général de DIT (Douala International Terminal) l’air enjoué. Si CYRUS NGO’O, Directeur Général DU PAD (Port autonome de Douala) reconnait que « cette nouvelle infrastructure va contribuer à améliorer de manière significative les performances et la compétitivité de notre port, [il] souhaite dans les jours à venir voir effectivement les portiques à l’œuvre »Ce troisième portique qui a couté près de neuf millions de dollars US (soit près 5,5 milliards de Franc CFA) à DIT, entre dans les biens du port autonome de Douala conformément aux dispositions de la convention de concession.