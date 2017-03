Université Catholique d'Afrique Centrale : et de 11 pour le concours d'éloquence et d'art oratoire

Ils sont 10 au total, et devront braver les obstacles de la demi-finale de cette édition du concours d'éloquence et d'art oratoire ce 11 mars au campus de l'UCAC (Ekounou). Pensionnaires de l'Université Catholique d'Afrique Centrale(UCAC) , de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC),de l'Université Panafricaine d'Afrique Centrale (UPAC) de l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC) et de PREPA VOGT pour les uns et les autres , ces étudiants vont à la force de leur verbe s'arracher un ticket qualificatif de la finale pour laquelle, cinq d'entre eux, et pas plus, seront retenus. Pour cette cause, le jury averti à la manœuvre depuis l'entame de ce concours va les étriller à tour de rôle selon un canevas défini.



Toute une mosaïque de défis dans le cadre de ce duel. Se montrer plus convaincant que les autres candidats , dans la vente

par exemple d'un article , être le plus rassuré sous les feux des projecteurs maisx davantage devant l'impressionnante armada qui sera présente à l'occasion , avoir de l'allant et ne pas manquer de dextérité à la riposte des questions du jury qu'importe leur domaine voire leur nature, il n'en faudra pas moins pour soulever le trophée de la 11 ème édition du concours d'éloquence et d'art oratoire au soir du 05 avril. Celui des compétiteurs qui trônera , va se voir concéder des ouvrages d'une rare richesse, des stages de formation dans des entreprises de renom, une cagnotte d'au moins 100. 000 FCFA entre autres récompenses.Il faut croire qu'en initiant ce projet il y'a 6 ans , le Club des Managers (CDM) n'a pas juste eu l'intention de primer les vainqueurs. Cette association estudiantine de l'Université Catholique d'Afrique Centrale y voit en primeur un moyen pour les étudiants d'apprendre en s'épanouissant mais aussi et surtout comme les jalons d'une vie professionnelle des plus prometteuses pour ces derniers. Le volume 11 de ce challenge est tenu à bouts de bras par une un démembrement du CDM chapeauté par Manualla NWAL et YOSSA AMOR respectivement Responsable et Vice Responsable du projet.40 étudiants en provenance de l'Université Catholique d'Afrique Centrale(UCAC) , de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC),de l'Université Panafricaine d'Afrique Centrale (UPAC) de l'Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ESSTIC et de PREPA VOGT étaient au départ de ce concours, seulement 10 continuent l'aventure que cinq vont quitter ce 11 mars dans la phase des demi-finales.