Cameroun: Vaudou sur la mort suspecte de Mgr Jean-Marie Benoît Bala

C’est officiel : Mgr Jean-Marie Benoît Bala, l’évêque du diocèse de Bafia (région du Centre) est mort dans des circonstances troubles à l’âge de 58 ans. Pour Jean Fils Ntamack, il s’agit d’une « mort suspecte ». Le procureur général près la Cour d’appel du Centre, a d’ailleurs rendu public un communiqué à cet effet le 02 juin dernier. Dans le document, il a précisé qu’une enquête judiciaire a été ouverte. Celle-ci est diligentée conjointement par la direction de la police judiciaire et le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. Les deux services seront placés sous l’autorité des procureurs de la République près les tribunaux de Bafia et de Monatélé, sous la supervision du procureur général près la Cour d’Appel du Centre.



Motivations

Même si Jean Fils Ntamack ne l’a pas dit ouvertement, on devine que relativement à ce drame, toutes les hypothèses doivent être explorées.

Me Nestor Mbia, avocat au Barreau du Cameroun explique les paramètres relatifs à la « mort suspecte ».

«Car il s’agit d’une mort qui dérange. Et de fait, plusieurs éléments méritent une attention. A cela, une autopsie est absolument nécessaire», avise le Dr Alban Tsagadigui. Selon ce médecin légiste à la retraite, l’environnement en amont et aval du drame doit être étudié et noté. «Cela suppose que : les lieux, heures et circonstances de découverte du cadavre, traces de violence, présence de taches ou de traces (qu’il faudra noter, étudier, photographier et que des spécialistes prélèveront éventuellement). De même, les enquêteurs devront s’intéresser sur cinq parties particulières où des signes de violence doivent être systématiquement recherchés : le crâne et la face, le cou, la région génitale et les mains», énumère le praticien émérite. Et puisque la dépouille de Mgr Jean-Marie Benoît Bala a été retrouvée dans la Sanaga, ce spécialiste renseigne que l’eau sera prélevée dans le volume d’eau où la noyade est censée s’être déroulée. A l’en croire, il faudra aussi procéder à la datation de la mort du prélat. Elle peut être évaluée grâce à l’analyse rigoureuse des signes positifs de mort : température du cadavre, lividités, rigidités, traces de putréfaction compte tenu des enjeux judiciaires évidents. À l’issue de cette étape d’examen, il faut tenter de distinguer suicide d’homicide, et préciser les mécanismes possibles du décès. Porté disparu dans la nuit du 30 au 31 mai 2017, l’on était sans nouvelle de Mgr Jean-Marie Benoît Bala. L’inquiétude va alors naître chez ses proches collaborateurs. Ce d’autant plus que la voiture (4×4 de marque Toyota de couleur blanche) avait été retrouvée sans son occupant mercredi 31 Mai 2017 sur le pont de l’Enfance (Sanaga), à Ebebda, à 90 kilomètres de la capitale. Dès le 31 mai 2017, des équipes de plongeurs (sapeurs-pompiers, armée marine et riverains) étaient à la recherche du disparu d’alors. Les premiers indices recueillis sur place avaient conduit les enquêteurs vers la piste d’un suicide par noyade. En effet, Mgr Jean-Marie Benoît Bala avait laissé un mot sur un papier portant l’entête du diocèse de Bafia où il avait écrit: «Je suis dans l’eau». Repéré à Tsang (près de Monatélé, en aval du cours de la Sanaga) par un jeune pêcheur malien, la dépouille du sermonnaire a été repêchée des eaux le 02 juin 2017 en mi-journée. Sur ordre des autorités, l’évêque mort a été transporté vers la morgue de l’hôpital général de Yaoundé.Il y a mort suspecte dans deux types de situation. La première, c’est quand les causes ou circonstances du décès ne sont pas clairement et sûrement déterminées. La seconde, c’est quand le décès survient dans des conditions qui laissent craindre des causes non naturelles. On parle de « mort suspecte » lorsqu’il y a possibilité d’intervention d’un tiers et, par conséquent, lorsque la mort peut relever d’une infraction. Il arrive dans certains cas que la mort survienne contre toute attente et qu’aucun élément ne permette de l’expliquer lors de l’examen du corps. Le rôle du médecin légiste est, dans ce cas là, très compliqué puisqu’il doit établir si la mort est naturelle ou non. Afin de répondre avec certitude à cette question, il doit déterminer la cause exacte de la mort.Il y a surtout les causes non naturelles. Parmi celles-ci, on peut citer un accident dont les responsabilités nécessitent d'être établies, un suicide ou un meurtre. Il est à relever que parfois, pour qualifier une mort de « suspecte », la justice se base sur la personnalité du défunt. Il y aussi l’absence de lésion permettant d’affirmer la mort violente ou si les lésions ne permettent pas d’expliquer le décès (blessures anodines ou blessures post-mortem). Bref, lorsque le corps du défunt est sans trace de plaies, sans témoin, sans antécédents.Absolument ! Il intervient classiquement pour faire parler les corps morts. C’est lui qui comprend mieux le langage des défunts pour le dire simplement. Vous savez, c’est le parquet qui centralise et dirige les investigations policières, mais la loi fait primer l'efficacité. C’est à ce titre qu’un médecin-légiste intervient. Dès lors que la mort est suspecte ou violente, une enquête est confiée à la Police judiciaire. L'autorité judiciaire peut alors décider de transférer le corps dans un institut médico-légal pour pratiquer une autopsie. Un médecin, agrémenté par la police judiciaire, établit le certificat de décès. C’est lui qui est chargé de déterminer la ou les causes de lésions d’une victime, et en particulier les causes de décès suspect. Il doit dans le cadre d’une enquête, constater et étudier les faits criminels ou délictueux ; apprécier des dommages causés à un individu par une violence accidentelle ou criminelle ; rédiger des rapports détaillés pour le magistrat. Et pour éviter d’éventuelles erreurs, il effectue un examen clinique de la victime (évaluation des lésions cutanées, examen des organes) ; il peut être amené à faire une recherche de toxique, des analyses biologiques, ou encore utiliser des techniques d’imageries médicales.La loi camerounaise ne fournit aucune précision à ce sujet. Elle donne tout simplement au médecin-légiste le pouvoir d’examiner un corps mort dans un intervalle de temps propice à confirmer ou à infirmer telle ou telle hypothèse.