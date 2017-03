Cameroun - TOMBI à ROKO SIDIKI : « il faut que nos adversaires aillent préparer les élections de 2019 »

« La décision du TAS est la bonne décision et est largement à notre faveur. Car le TAS demande à la partie qui l’a saisie de revenir au Cameroun se plier aux juridictions internes. Ça voudrait bien dire que le TAS reconnait que ce n’est pas à lui de venir faire exécuter une décision de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage (CCA) du CNOSC au Cameroun. » S’époumone TOMBI à ROKO SIDIKI. Au président de la fédération camerounaise d’ajouter qu’« Au niveau de la fédération, nous n’avons jamais fait appel de la décision de la CCA pour la simple raison que la CCA n’a rien à voir avec les contentieux électoraux. »

Le Tribunal Arbitral du Sport a, en effet, déclaré au soir du 27 février irrecevable l’appel déposé le 09 décembre 2015 par le club étoile filante de Garoua contre la sentence rendue le 12 novembre par

la chambre de conciliation et d’arbitrage du comité national olympique et sportif camerounais. Entre les lignes de la note signée par Bernard FOUCHER, arbitre unique au TAS, il est clairement indiqué que l’appel du camp ABDOURAMAN Hamadou Baba a été déposé hors délai en considérant que le délai d’appel des décisions de la CCA est de 20 jours prévus aux statuts du CNOSC au lieu de 21 jours comme le prévoit le code des procédures de la CCA, il est également précisé que l’affaire sera portée auprès des juridictions internes, ce qui augure sans aucun doute d’un nouveau duel, car s’il reviendra à la CCA, juridiction supérieure nationale de trancher l’affaire, on se souvient que cette même cour avait déclaré illégaux les textes de la FECAFOOT donnant ainsi raison à ABDOURAMAN Hamadou Baba, pendant que le Ministre des sports déclarait la décision « nulle et de nul effet » par voie de communiqué.Il parait donc indubitable que la querelle sur la légitimité de l’assemblée générale de 2009 va reprendre de plus belle à la suite de la décision du TAS. Pour le président de la FECAFOOT, le Ministre des Sports à travers son collaborateur chargé des questions juridiques se penche longuement sur cette question, il se veut rassurant « il faut que nos adversaires aillent préparer les élections de 2019 ».