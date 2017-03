Cameroun: Aboudi Onguene signe dans un grand club russe

En contrat avec le Rossiyanka, où elle évoluait lorsqu’elle est partie du Cameroun, la vice-capitaine des Lionnes Indomptables a fait sensation. La meilleure joueuse de la dernière Coupe d’Afrique féminine par ailleurs championne de Russie, a vu l’un des plus grands clubs de football russe jeter son dévolu sur elle.

OG7, comme la surnomme affectueusement ses fans, avait prolongé son contrat pour deux nouvelles saisons. Mais, elle évoluera désormais au CSKA Moscou qui a tout racheté à Rossiyanka. Il faut dire que sa belle prestation à la dernière CAN féminine a été remarquée. C’est peut-être la raison pour laquelle les responsables du CSKA Moscou ne sont pas restés indifférents à la qualité de son jeu et à son talent remarquable.

L’on se souvient que tout est parti de la prestation d’Aboudi Onguene lors de la dernière Coupe du monde au Canada. Lors de cette grande compétition du football féminin,

la jeune lionne qui était encore novice dans l’équipe de louves a frappé dans l’œil des dirigeants de Rossiyanka.