Le groupe Vivendi ouvre sa 2è salle de cinéma au Cameroun

Au Nigéria, l’industrie du cinéma (Nollywood) contribue au Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 2,5%, soit environ 12,7 milliards de dollars sur un PIB de 510 milliards de dollars US en 2014, selon des sources officielles. 237online.com Ce qui ne saurait être le cas des pays comme le Cameroun et tous les pays de la partie francophone du continent africain. Ceci, en raison de la fermeture, pour ce qui est du Cameroun, de toutes les salles depuis le début des années 2000. Une situation mal vécue par de nombreux comédiens et producteurs locaux à l’instar de Daniel Kamwa (voix française de Morgan Freeman depuis plus de 20 ans) ou des acteurs de cinéma tels que Gérard Essomba (dans le rôle du libérateur haïtien, Toussaint Louverture). Heureusement, il ne se fait pas tard. L’espoir est encore possible. Et cet espoir vient désormais du groupe Vivendi de l’homme d’affaires français

Vincent Bolloré, qui a décidé de faire la réouverture des salles de cinéma au Cameroun et en Afrique son affaire. Mardi, 17 janvier 2017 à Douala, les autorités de la ville ont donc, en présence de l’ambassadeur de France au Cameroun, procédé à l’inauguration officielle d’une deuxième salle de cinéma et de spectacles au Cameroun. Il s’agit de la salle Canal Olympia qui, après celle ouverte non loin du campus de l’université de Yaoundé I en juin 2016, est installée à côté de la gare de Douala-Bessenguè. Une salle lancée lors d’une avant-première qui s’est tenue mardi dernier, en présence de Corinne Bach, présidente directrice générale de Canal Olympia et vice-présidente de Vivendi Village. Ouverte au public depuis hier, mercredi 18 janvier 2017, avec une programmation cinématographique attrayante pour tous les publics, Canal Olympia Bessenguè fait partie d’un réseau de salles de cinéma et de spectacles que le groupe international de médias et de contenus Vivendi ouvre dans différents pays d’Afrique centrale et de l’Ouest au cours des prochains mois, apprend-on. « Cette salle de 300 places propose 03 séances de cinéma quotidiennes à 14h, 17h et 20h du mardi au dimanche avec de nouveaux films ayant vocation à sortir en même temps qu’en France. Trois séances (les mercredis, samedis et dimanches à 14h) sont réservées chaque semaine à un film destiné aux plus jeunes. De plus, une journée entière est consacrée chaque mois au cinéma africain ou de Nollywood », explique Corinne Bach, précisant que le prix d’entrée est de 1500 FCFA. « Pour les avant-premières, le tarif est fixé à 5000 FCFA », ajoute-t-elle. Pour le délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, Fritz Ntoné Ntoné, l’ouverture de cette salle est à la fois une source d’espoir pour les producteurs locaux de films, et un lieu de divertissement de qualité pour les populations. « Des salles de cinéma comme celles-ci sont rares. A cause de l’envahissement de notre espace par les petits écrans, appuyé par les des TIC, tout le monde rêve aujourd’hui de renouer avec les bonnes habitudes d’antan. Celles de nous retrouver à nouveau dans des salles de cinéma, comme celle-ci. Une salle où l’on peut suivre toute l’actualité de l’industrie cinématographique. Ce rêve est aujourd’hui une réalité », a-t-il déclaré, remerciant le groupe Vivendi pour cet investissement et invitant les jeunes à en faire bon usage. Abondant dans le même sens, le PCA du groupe Bolloré au Cameroun et au Tchad, Saly Mohamadou, a indiqué que la mise en place de ces équipements vient ainsi résoudre le déficit des salles de cinéma au Cameroun. Celle de Bessenguè a, apprend-on, coûté plus de 500 000 euros (environ 350 millions de FCFA), générant 06 emplois directs et des dizaines d’emplois indirects. Eco-responsable, car alimentée à l’énergie solaire, ladite salle abritera aussi des concerts de 5 000 places.