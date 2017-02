PHOTOGAME mois de février: Passons au vote des plus belles photos !

Depuis le 15 janvier, les participants comptant pour le mois de février sous le thème de « l’art »se bousculent sur la toile et de nombreuses photos ont déjà été enregistrées, les unes plus belles que les autres.

Nous vous invitons donc à venir massivement apporter votre vote à la photo de vos rêves, afin d’élire la meilleure. Les résultats seront connus dès le 28 février. Cependant les participations comptant pour le mois de mars sont ouvertes.



Le thème du mois de Mars : « l’eau »

Photogame revient en mars sous le thème de « l’eau ». « L’eau c’est la vie », ne dit-on pas ?

Partage donc ton expérience de ce liquide précieux aux multiples usages, et entre toi aussi dans le livre d’or des lauréats !

Pour participer au jeu, rendez-vous sur la page http://photogame.prosygma-cm.com et cliquez sur « Participer ». Les photos sont

envoyées du 15 février au 14 mars et les votes se feront du 15 au 30 mars 2017. N’oubliez pas que vous pouvez publier plusieurs images pour maximiser vos chances de gagner, alors à vos caméras et bonne chance à tous !