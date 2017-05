Cameroun – Route Babajou - Bamenda: Les travaux de réfection débutent ce 16 mai

Ce sont trois sections de la route Babajou-Bamenda, dont, Babadjou-Welcome to Bamenda (35 km), voie de contournement de la falaise de Bamenda (5,1 km), Ecole des Champions-Agence de Voyage Amour Mezam junction-Finance junction-Vetinary junction-Hospital Round About (12 km) qui vont être réhabilitées après ce lancement officiel auquel va procéder le ministre des travaux publics . En clair les travaux consisteront au revêtement de 35 km de chaussée de 7m et 1,5 m d’accotement; l’aménagement de la voie de contournement de la falaise de Bamenda en 2X2 voies soit 5 km; l’aménagement de la traversée urbaine de Bamenda en 2x2 voies soit 12 km; la construction d’une station de pesage; la construction des trois aires de repos ; la construction des infrastructures socio-économiques et le contrôle et surveillance des travaux. Pour une meilleure fluidité du trafic sur cet axe, les couches existantes vont servir de soubassement pour la fondation d'une nouvelle

couche plus durable, conjointement avec le remplacement des buses métalliques en dalots la construction de deux ponts dans la ville de Bamenda, la correction des courbes accidentogènes entre Babadjou et Bamenda entre autres; le tout couronné par l'installation des feux de signalisation horizontaux et verticaux , des réalisations salutaires qui tiennent au soutien multiforme de la banque mondiale au Cameroun. Dans le courant de sa tournée dans la Région du Nord-Ouest, le ministre des Travaux publics visitera quelques chantiers routiers, dont ceux de la construction de la seconde entrée de la ville de Bamenda et les sections Bamenda-Babessi et Ndop-Kumpo.