Cameroun - Violence à l’école: Ces élèves qui tapent sur leurs enseignants

Florent T. se souvient encore dans les moindres détails d’un incident que lui a raconté il y a quelques semaines son collègue enseignant au lycée de Ngoa-Ekelle. Un élève de la classe de terminale D de cet établissement d’enseignement général avait alors essayé de poignarder son professeur avec un stylo à bille. En fait, alors que l’enseignant introduisait la leçon du jour, l’élève en question n’arrêtait pas de « bavarder ». Suite à cet acte de désordre, le professeur va chercher à relever le nom de l’élève, qui s’y oppose, de même qu’il refuse de sortir de la classe. Lorsque, l’élève troubleur obtempère finalement, il ne va pas se priver de menacer son enseignant. Ce cas n’est pas isolé. Ils sont devenus si récurrents dans les établissements scolaires, au point où certains s’inquiètent de la sécurité des enseignants. Deux semaines plus tôt, avant cet incident du lycée de Ngoa

Ekellé, un élève du lycée de Nkolndongo a séquestré des surveillants généraux dans leur bureau. Fait similaire au Lycée de Nkol-Eton, en fin d’année scolaire dernière : le jour de la remise des bulletins, un surveillant s’est fait bastonner par ses élèves. Une fessée qui lui avait déjà été promise au courant de l’année. Toujours dans la même ville, trois ans plus tôt, au lycée de Nkolndongo encore, un élève a presque segmenté son surveillant général avec une machette, tout comme un autre enseignant en avait pris pour son grade parce qu’il avait promis à un élève de le marquer absent de la liste de présence. « Tente de me mettre absent, tu vas voir », avait-il lancé sur un ton menaçant. Par la suite, en sortant, il bouscule son enseignant, sous le regard indigné et impuissant de ce dernier. Ces cas de violence dans les établissements scolaires connaissent une recrudescence inquiétante, apprend-on. « Nous sommes fatigués de nous plaindre de cette violence, parce que rien ne change », se plaint un personnel de l’administration du Collège d’enseignement technique industriel et commercial (Cetic) de Ngoa-Ekelle. « Et c’est pareil dans tous les établissements publics », renchérit-elle. Cette éducatrice précise alors que la violence chez les élèves se présente sous différentes formes. « Quand un élève décide de t’insulter, il te lance tout et n’importe quoi au visage », fait savoir Astrid G., enseignante d’histoire-géographie. « Ils sont de plus en plus insolents et méprisants », s’indigne un autre. « Il ne fait plus bon d’enseigner. Nous ne sommes plus en sécurité. Quand tu risques une bastonnade par un élève qui peut être ton enfant, c’est triste. L’Etat doit faire quelque chose », déplore Séraphin T. Des pleurs d’un grand, dit-on.