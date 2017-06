Cameroun : Mgr Jean-Marie benoit Balla, toujours dans l'eau ?

A bord de pirogues, sapeurs pompiers et plongeurs ont scruté pendant des heures, et du mieux qu’ils pouvaient les profondeurs du fleuve Sanaga aux alentours du pont d’EBEBDA ce 30 mai, sous les regards inquiets du gouverneur de la région du centre, du préfet du Mbam et Inoubou, des maires des communes D’EBEBDA et de BOKITO, et des populations venues nombreuses, Il est 18h, le ciel s’assombri mais toujours aucune trace du prélat ; les fouilles vont se voir suspendre pour être reprises ce 1er juin 2017 afin de desceller l’énigme qui se cacherait derrière la note indiquant trouvée dans le véhicule de l’évêque de BAFIA-stationné près du fleuve-. Si plusieurs anonymes se sont avancés dans le courant de la journée pour indiquer que son corps a été retrouvé au bord du fleuve, Mgr Jean Marie BALA reste « no where to be found » après un peu plus

de 24 heures. Le préfet du MBAM et Inoubou, Maurice TCHOFFO SAA a expliqué que l’homme de Dieu était parti de BAFIA en direction de Yaoundé, une hypothèse que ne confirme pas, à tout le moins, le stationnement de son véhicule dirigé dans le sens contraire. L’idée que ce serait un suicide est largement reprise. Un membre du clergé chargé des questions épiscopales au sein du diocèse de Bafia affirme que « Mgr Jean Marie Benoit BALA était apparu ces derniers jours très fatigué, beaucoup abattu... Puisqu’il y a eu la mort [récemment, ndlr] du recteur du séminaire de Bafia ». En attendant que des liens, s’il yen a, soient établis, la voiture de l’évêque a été acheminée au commissariat de sécurité publique de Bafia sous ordre du procureur de la République, c’est également lui qui a ordonné la suspension des fouilles. Elles vont reprendre dès ce 1er juin avec plus d’effectifs au rang des sapeurs pompiers et des plongeurs. On saura donc dans les heures qui viennent si l’homme ordonné prêtre le 20 juin 1987 et porté à la tête du diocèse de Bafia depuis mai 2003 s’est donné la mort ou s’il s’agit là d’un meurtre.