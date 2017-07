Découverte : Enfin un médicament contre le Sida au Kenya

Coûtant moins cher, elle sera lancée plus tard dans d’autres régions. Le générique du Dolutegravir présente deux avantages, selon un responsable de l’organisation Unitaid qui a pour but de réduire les coûts des médicaments traitant des maladies telles que le Sida ou la tuberculose.

D’une part, il est très bon sur un plan purement pharmaceutique, d’autre part, son prix est beaucoup plus avantageux. Par exemple, une boîte de 30 pilules, équivalent à un mois de traitement, coute entre 14 500 et 29 000 francs CFA, là où la version générique est vendue à 2 300 francs CFA. La distribution du médicament a démarré au Kenya depuis quelques jours, pour 27 000 patients dans un premier temps. Elle sera par la suite élargie au plus grand nombre. Des programmes similaires seront lancés d’ici à la fin de l’année au Nigeria et en Ouganda. Environ 37 millions de personnes vivent avec

le Sida dans le monde, dont 25 millions en Afrique, selon des chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé publiés en 2015.