Fret maritime: Le Cameroun répond à la compétition internationale

Le Cameroun est prêt à ne pas céder la moindre tonne de fret à ses rivaux du Golfe de Guinée. Ne pas céder la moindre de fret aux concurrents ». Telle est la prescription faite jeudi 18 mai 2017 aux responsables du Port autonome de Douala (PAD), par le ministre des Transports, Edgard Alain Mebe Ngo’o. Le PAD, qui fait face à une rude compétition sur le plan international, se doit de tout faire pour non seulement conserver ses parts de marché, en matière de fret maritime, mais surtout conquérir des parts de ses rivaux. C’est ce qui explique sans doute ces multiples investissements et actions que déploient le gouvernement, au profit de l’espace par lequel transitent 95% des échanges du Cameroun avec l’extérieur, afin qu’il attire toujours plus d’armateurs et de chargeurs. L’acquisition d’un 3ème portique de quai, dont l’inauguration s’est déroulée le 18 mai 2017 sur les

installations du PAD, n’est que l’une des preuves palpables de cette volonté gouvernementale de répondre à la rude concurrence à laquelle se livrent depuis quelques années les Etats, propriétaires d’infrastructures portuaires comme le Cameroun. Depuis la mise en exploitation des deux portiques actuellement en service au PAD en 2001, il était plus que temps d’augmenter les capacités du Port de Douala en matière de traitement des conteneurs. Plus grand (plus haut) et plus large, le nouveau portique est plus performant que les anciens portiques. Il permet de manutentionner deux conteneurs de 20 pieds à la fois, ce qui permet d’augmenter la cadence de traitement des conteneurs. Elle a cette particularité qu’elle permet une réelle baisse de la consommation d’énergie (jusqu’à 30°). Entièrement financé par DIT (d’après le cahier de charges qui le lie à l’Etat), le nouvel équipement a coûté 5,5 milliards de FCFA. En termes de valeur ajoutée, ce 3ème portique de quai va, apprend-on, améliorer significativement l’exploitation du PAD et notamment la cadence de manutention des conteneurs. En réalité, cette nouvelle infrastructure va contribuer à améliorer de manière significative les performances et la compétitivité du Port de Douala. Une des réponses fortes de l’Etat camerounais à la compétition internationale qui secoue donc le secteur du fret maritime.En 2015 et 2016, plus de10 millions de tonnes de marchandises ont transité par le Port de Douala, contre 7,5 millions de tonnes exportées et importées en 2008, selon l’Institut national de la statistique. Mais d’après les statiques portuaires, accessibles à partir du site Internat du PAD (portdedouala-cameroun), le Port de Douala a enregistré en 2014 un trafic global (long cours+local) de 10 852 533 tonnes, soit une hausse relative de 2,73% par rapport à l’année 2013. Et ceci, malgré la conjoncture économique morose marquée globalement par la chute vertigineuse du prix du baril du pétrole brut, et les défis relatifs à la congestion portuaire, apprend-on. Toutefois, cette évolution permet également de noter une progression de 6,46% sur les quatre dernières années.« L’on assiste ainsi à une amélioration de quelques principaux indicateurs tels que la jauge brute moyenne , la cargaison moyenne et le Renforcement journalier moyen (RJM) », renseigne le site web du PAD. En termes d’augmentation enregistrée entre 2013 et 2014, pour ce qui est volume de marchandises traitées, elle est de 288 283 tonnes ; puisque de 10,5 millions de tonnes marchandises traitées en 2013, le tonnage a pu atteindre 10,8 millions de tonnes en 2014. Un résultat qui, pour les responsables du PAD, est largement au dessus des prévisions qui étaient, en début d’année 2014, estimées à 10,06 millions de tonnes. Mais qui, pour les experts, demeure faible. Car, le Cameroun devra aller capter davantage de fret sur un marché qui va peser 2 000 milliards d’euros en 2020 (atlantico.fr, mai 2013), pour des marchandises s’élevant à 15 milliards de tonnes.Toutefois, l’embellie au niveau du trafic s’explique par plusieurs facteurs. A savoir, la poursuite des travaux structurants engagés par l’Etat (routes, ports, barrages, etc.), les mesures prises par l’autorité portuaire afin de désengorger le Port de Douala et maintenir la côte du chenal à -7mètres, le fort développement des cimenteries, qui se traduit par une hausse de l’importation des matières premières (clinkers, par exemple), la production en hausse de l’aluminium par Alucam et la bonne tenue des produits tels que le bois, le café et la banane. Malgré cette embellie, l’Etat camerounais demeure conscient que la concurrence qui menace des ports comme celui de Douala. Le ministre des Transports en a fait mention, en passant jeudi dernier à Douala, pendant l’inauguration du troisième portique de quai au PAD. Et même s’il n’a pas levé un pan de voile sur ces ports qui menacent le Cameroun, des sources proches du Barc Centrafricain (Bureau d’affrètement routier centrafricain) à Douala confirment que des envoyés spéciaux du Soudan du Nord ont récemment rendu visite aux autorités centrafricaines, dans l’optique de les convaincre de faire transiter leurs marchandises par le Port du Soudan, au détriment de celui de Douala. Idem pour le bureau de liaison du Bureau national du fret (BNF) tchadien à Douala où LQE a pu obtenir la confirmation d’une opération de charme similaire menée auprès des autorités à Ndjamena depuis l’année dernière. Avec, évidemment, les mêmes propositions : confier le fret tchadien au Soudan du Nord, au détriment du Cameroun. Tout comme, les mêmes sources indiquent que les responsables du Port de Pointe Noire au Congo ont également rendu visite aux autorités tchadiennes et centrafricaines, pour les mêmes raisons. Suffisant pour envoyer une véritable onde de choc à Yaoundé, qui a très vite réagit.La preuve ? En seulement quelques mois de présence de présence à la tête du PAD ( nommé par le chef de l’Etat le 24 août 2016), Cyrus Ngo’o, jusque-là chargé de mission à la Division des infrastructures et des marchés publics dans les services du Premier ministre, a déjà déployé une série d’actions qui tendent à démontrer que l’Etat camerounais n’entend pas céder la moindre tonne de fret aux concurrents. Au rang des actions de ces derniers mois : la nomination des représentants du PAD à Ndjamena et à Bangui, la normalisation des activités des concessionnaires et de l’acconage, les travaux de sécurisation du domaine public portuaire, la première phase du dragage du chenal avec l’atteinte de -7m (la 2ème phase reprendra ce mois de mai 2017). A ces actions concrètes, il faut aussi ajouter : la mise en place de 39 bouées qui sont d’ailleurs fonctionnelles, l’installation du système de sécurisation des bouées qui intègre des alertes et les interventions de la marine nationale en cas d’agression contre l’intégrité des bouées est achevée. Il s’agit des AIS (Automatic Identification System), la réhabilitation de l’immeuble de la Capitainerie du port en est aux finitions, le processus de certification de notre port au Code international pour la sûreté des navires et les installations portuaires, l’étude d’élaboration du schéma directeur du port est dans sa deuxième phase, etc. Avec la mise en service du Port en eaux profondes de Kribi dans les prochains mois, le Cameroun disposera désormais de deux ports opérationnels. Ce qui fera de lui une véritable plaque tournante du fret maritime dans le Golfe de Guinée. Construit par la société chinoise CHEC, grâce aux financements d’Eximbank de Chine, le Port de Kribi est doté de 650 m de quais, dont 350 m pour le terminal à conteneurs et 265,5 m pour le terminal polyvalent. Les deux terminaux ont, apprend-on, une capacité d’accueil respective de 300 000 Twenty equivalent unit TEU) par an, et de 1,2 million de tonnes par an. En plus du Port de Kribi, le gouvernement est aussi engagé dans la construction imminente d’un Port en eaux profondes à Limbé. Edgard Alain Mebe Ngo’o, le Mintrans, l’a rappelé à Douala. Un port qui devra faciliter l’acheminement les produits de l’hinterland vers la côte, mais devrait faciliter le débarquement de grands bateaux marchands au Cameroun, constituant ainsi constitué une alternative aux armateurs qui préfèrent souvent le Port de Lagos, à celui de Douala.