Cameroun: Des projets structurants aux projets déstructurants

Cinq et bientôt six ans pleins après la mise en œuvre du fameux Document de stratégie pour la croissance et l’emploi, en abrégé DSCE, c’est un bilan d’étape pour le moins décevant que la plupart des Camerounais font de l’état d’avancement de ce que Louis-Paul MOTAZE, alors ministre en charge de l’Economie et de la Planification, présenta à l’époque sous le vocable nouveau et pour le moins fanfaron de « projets structurants ».

Une fantaisie littéraire pour le moins audacieuse, censée conduire le pays à l’émergence, dont son parrain lui-même, le président Paul BIYA, prit pourtant ouvertement le contre-pied en décembre 2013, en affirmant la chose suivante : « Il se pourrait bien qu’à leur rythme actuel, nos efforts ne suffisent pas à faire du Cameroun un pays émergent en 2035 ». Un « avertissement » de Paul Biya que personne, en apparence, n’a pris au sérieux. Puisque, dans une sorte de redoublement d’ardeur dans la construction de l’absurde, l’ensemble de la technologie verbale du système gouvernant s’est davantage figé autour d’une expression fétiche : « émergence ». Un mot qui revient à toutes les sauces et qui, comme souvent, est secrètement moqué par les Camerounais d’enbas qui, dans leur malicieuse créativité, accolent désormais le référentiel à tout : aux bars et débits de boissons, aux taxis, aux auberges dans les fonds

de quartier, aux collèges et très souvent, aux salons de coiffure sans autorisation légale. Cela, pendant que sombre en silence, le référentiel même qui est censé constituer, dans l’espace public l’accès à cette promesse : les fameux « grands projets ». Car, cinq ans après leur lancement en effet, rien de tout ce que l’on qualifia jadis de « structurant » n’a été livré à son usage attendu. Ni le deuxième pont sur le Wouri (120 Mds), ni la route Kumba-Manfé (90 Mds), ni les entrées Est et Ouest de Douala (100 Mds), ni l’autoroute Yaoundé-Nsimalen (60 Mds), encore moins l’autoroute Douala-Yaoundé (1 400 Mds), ni le barrage de Memvele (380 Mds), ni le barrage de Mekim (30 Mds), ni le port en eaux profondes de Kribi (250 Mds) et, bien sûr, pas la mise en exploitation de la mine de fer de Mbalam (3 500 Mds). 237online.com A chacune de ces arlésiennes, des promesses d’achèvement qui ont, une fois de plus étalées dans le discours public, sur cette année 2016. Que faire donc face à une telle improductivité ? Le président lui-même semble ne plus avoir de réponse. Cela alors même que, le 09 décembre 2014, il faisait l’annonce tonitruante d’un plan d’urgence censé accélérer la croissance. Lequel plan, on le sait depuis, n’a jamais produit le moindre résultat. Comme si, même avec la meilleure volonté du monde, le sort s’acharnait contre ses planifications économiques.