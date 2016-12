Cameroun - Tala Fokam Ulrich: Moins de 2000 spectateurs en 10 matchs

Pourquoi le public ne répond pas présent au stade Omnisports de Bafoussam ?

A notre humble avis, nous pensons qu’il y a eu une difficulté à faire circuler l’information au début. Les supporters du football avaient encore la tête et l’esprit dans la brillante Can féminine qu’à organisé le Cameroun. A côté, pour rester dans le même esprit, les matches de ce tournoi sont diffusés en direct par la chaîne de télévisons Ltm. Cela a fait en sorte qu’on a moins de 2000 personnes qui ont payé un ticket pour assister aux rencontres depuis le début de ce tournoi. Ça fait trois journées dans chaque poule et dix matchs joués.



Quelles sont les stratégies qui ont déployées pour changer la tendance ?

Nous pensons qu’avec l’avancée du tournoi, il y a progressivement l’information qui circule. Les gens commencent à venir. Nous pensons aussi qu’avec les enjeux qui deviennent

poignants au fur et à mesure qu’on avance, il y a plus de sensation. Tout cela attire le public. Nous attendons juste qu’ils viennent supporter le beau football. C’est cela la qualité du public de Bafoussam. Il y a aussi la sensibilisation des acteurs. Je me suis heurté à un jeune qui travaille au stade qui vient de constater que l’équipe de son village participe à ce tournoi. Les équipes comme celle du Nord-ouest et du Sud-ouest, arrivent un peu à mobiliser leurs communautés. Ce qui n’est pas encore le cas pour les autres. C’est l’autre manquement.