Cameroun : Le "candidat" Cabral LIBII toujours cadre du régime BIYA

10 années qu'il occupait la fonction de DGA de la Radio Campus (nommé en 2007) Cabral LIBII a en été déchu ce 27 juillet. II n'est d'ores et déjà plus qu'un Cadre d'appui au service du conseiller technique du recteur de l'Université de Yaoundé 2 Soa. C'est l'une des reformes contenues dans les deux notes de service rendues publiques ce 27 juillet 2017 par Pr Adolphe MINKOA SHE, Recteur de l'UY2. C'est sans doute la réjouissance qui prévaut actuellement dans la famille d'EBANG ZO'O Serges- le nouveau Directeur Général Adjoint de la 90.0 FM (Yaoundé). Loin d'être une promotion l'affection concède moins de responsabilités (pas de pouvoir de décision) à Cabral LIBII. Celui qui, du haut de son poste de DGA de la Radio universitaire, avait rang de chef service adjoint s'occupera désormais au traitement de quelques dossiers, à la rédaction de notes de service entre autres tâches à soumette

à l'appréciation de son patron. C'est sans compter qu'il ne bénéficiera plus de plusieurs primes dont celles de logement, de technicité, de nomination.Voilà qui va relancer le débat sur les ambitions politiques du juriste. L'instigateur de la campagne "11 millions de personnes inscrites sur les listes électorales" est accusé par une frange d'activistes camerounais d'être un pion du régime BIYA. Son projet, à les en croire, serait de faire ombrage aux candidats vrais, autrement dit; aux alternatives sérieuses à la présidentielle de 2018. On avait brandi son poste de DGA de Radio Campus (média institutionnel) duquel il ne démissionnait pas toujours et n'en n'était pas démis malgré ses analyses au vitriol relativement au régime du renouveau (gouvernement aux affaires depuis un peu plus de 34 ans), comme la preuve de ce qu'il est de mèche avec le régime en place. Ce maintien aux affaires publiques d'un probable candidat contre Paul BIYA à la présidentielles qui s'annonce donne suffisamment du grain à moudre aux détracteurs et autres opposants à Cabral LIBII. Sa candidature à la magistrature Suprême est éventuelle, si l'on en croit l'intérêt et les dires d'un important contingent de jeunes camerounais. Mais aussi vrai qu'il a 37 ans et pas plus, la bonne nouvelle pour Cabral à cette heure est qu'il n'est totalement grillé à l'Université de Yaoundé 1. On est bien loin des 11 millions d'inscrits comme il l'a souhaité; le compteur d'Elections Cameroon affichait au 14 juillet 2017 exactement 6.367.750 d'inscrits sur les listes électorales. C'est dire qu'il faudra en moins d'un mois enrôler pas moins de 5 millions de camerounais, après quoi le cadre de l'Université de Yaoundé 1 dévoilera la suite de ses projections et projets. Le candidat dit "Du Cameroun Debout" s'y attelera indubitablement sous peu.