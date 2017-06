Cameroun - Affaire FECAFOOT : La FIFA reporte l'entrevue au 3 août 2017

Il faudra attendre un peu plus de deux mois pour voir se tenir la séance de travail à l’initiative de la FIFA, qui avait en point de mire de réunir sur la même table à Zurich (Suisse), les protagonistes de la crise à la Fédération camerounaise de football le 8 juin 2017. C’est entre les lignes d’une correspondance signée par Véron Mosengo-Omba, directeur Associations membres et développement Afrique-Caraïbe que l’annonce de son ajournement a été faite pour des raisons précises « Nous vous avions fixé une réunion à la FIFA le 8 juin 2017 avec les personnes qui y ont été indiquées. Or une majorité d’entre elles nous a fait savoir qu’il leur serait impossible d’obtenir le visa nécessaire à leur entrée en Suisse dans le délai de 3 semaines à leur disposition jusqu’au 8 juin 2017. Ayant pris acte de cette information, nous avons décidé d’annuler la réunion du 8 juin 2017 et de la reporter à une date ultérieure, à savoir le 3 août 2017 ». Peut-on lire. C’est donc la nouvelle date à laquelle devront se retrouver les responsables de l’exécutif fédéral face à Abdouraman Hamadou, Akoe Domingo, John Balog, Joseph Antoine Bell et Nkou Mvondo, dirigeants respectifs d’Etoile filante de Garoua, Jeunesse Star, Authentic FC, Bandjoun FC et Ngaoundéré FC, qui contestent aux premiers leur légitimité à présider les destinées de la fédération. Il est à noter qu’à la réception du premier courrier (annonçant cette séance de travail), Abdouraman Hamadou Babba avait saisi la FIFA pour poser ses conditions avant de prendre part à la réunion de Zurich. Entre autres exigences, le président de l’Etoile Filante de Garoua avait requis l’absence de Tombi A ROKO SIDIKI qui à lui en croire usurpe, la fonction de président de la FECAFOOT et ne devrait par conséquent pas se rendre à cette réunion à ce titre ; il exclu toute possibilité d’une négociation sur la même table de discussion avec lui. C’est à se demander si cette doléance n’a pas en partie participé de ce report impromptu. Dans la note publiée en mai dernier, Fatma Samoura expliquait la crainte de la FIFA d’ «un risque de crise qui pourrait éclater à tout moment [dans l’univers du sport roi au Cameroun, ndlr] et préconise une collaboration indispensable [autant qu’elle estime, ndlr] nécessaire de prendre des mesures afin d’anticiper tout risque qui pourrait mettre en danger le bon fonctionnement de l’administration du football camerounais». Si cet objectif est avoué, le mystère demeure pour ce qui est de l’ordre du jour de l’entrevue de Zurich.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com